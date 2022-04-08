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【全民快測】歐家榮指陸續收到新呈報個案　數量較之前增加

社會 16:48 2022/04/08

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生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

政府呼籲全港市民今（8日）起一連3日進行快速檢測。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情疫情記者會。

歐家榮表示，鼓勵市民盡量連續3天做快測，陽性要第一時間透過網上平台呈報，署方也陸續收到新呈報個案，數量較之前有增多，但實際數字要稍後計算。

歐家榮又表示，目前隔離中心容量足夠應付確診個案需要。

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記者：黃小冰

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