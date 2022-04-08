【死亡個案】再多86名染疫者離世　今波疫情累計8430宗死亡個案

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（8日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多86宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8430宗，呈報個案的病死率約為0.72%。

中文大學醫院另呈報一宗死亡個案，涉及一名93歲男病人，是一名安老院舍院友，患有前列腺癌、高血脂、冠心病、心率不齊、貧血，亦懷疑患有大腸癌。該名病人3月16日發燒、血含氧量下跌，同日確診，送往威爾斯親王醫院治理，於3月19日轉送中大醫院，延至昨日離世。

防護中心分析整體死亡個案中，有74%是從未打針、病死率為2.87%；打了一針佔14%、病死率為0.89%；打了2針或以上佔12%、打了2針病死率為0.14%、打了3針病死率為0.03%。在未接種人士及已打3針的人士中，其死亡率有96倍差別。

防護中心進一步分析80歲或以上長者的死亡個案，未打針的病死率為15.68%、打了一針為6.11%、打了2針為3.47%、打了3針為1.07%。在未接種人士及已打3針的人士中，其死亡率有15倍差別。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共9503人留醫；過去24小時新增9名病人情況危殆、目前有11人情況嚴重，68名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時有70名染疫病人死亡，涉37男33女，介乎45至101歲，31人來自院舍，67人逾65歲，其中36人無打針、18人打一針、15人打2針、1人打3針，昨日2名較年輕離世病人詳情如下：

45歲女病人，有長期飲酒、肝硬化，去年9月接種第2劑疫苗。3月30日因肚脹、黃疸到伊院急症室，當時病人呼吸困難、肝功能差、血凝固差，入院檢測後呈陽性，延至昨日離世。

60歲男病人，患有肺癌，擴散至胸膜、骨，今年2月接種第3劑疫苗。4月6日到急症室求醫，當時呼吸困難、咳及痰有血絲，昨日在病房接受治療，情況持續轉差，延至昨日黃昏離世。

另外因數據滯後，3月4日至4月6日再多15人離世，涉5男10女，年齡介乎73至107歲。

過去一日有1510人出院，6人入院篩查發現確診，同房10名病人被列為密切接觸者。另醫管局累計共20876名職員曾確診，其中19175人已返回工作崗位。

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記者：黃穎津