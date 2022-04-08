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【天降煙頭】無良住客高空擲未熄煙頭　BB中招燒穿衫警驗DNA全幢樓緝兇

親子 17:01 2022/04/08

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內地有大廈住客扔下煙頭擲中嬰兒，把嬰兒的衣服燒穿一個洞。

高空擲物危害他人安全，後果可大可小。近日內地湖北有大廈住客扔下煙頭，未熄的煙頭擲中嬰兒，把嬰兒的衣服燒穿一個洞，幸好嫲嫲機警及時發現，才不致於對孩子帶來更大的傷害。

綜合內地傳媒報道，事發於湖北十堰，日前汪姓的嫲嫲趁天朗氣清，帶著只有數個月大的孫兒到住所樓下散步，也讓孫兒曬一曬太陽。不過，當她推著嬰兒車往前走時，感覺有些東西掉進嬰兒車，仔細一看，原來是一個還沒熄滅的煙頭，而煙頭剛好掉在孫兒的衣服上。

最新影片︰

孫兒衣服被煙頭燙出小洞

後來嫲嫲把煙頭撿起來，發現孫兒身上的衣服被燙了一個小洞。她非常憤怒，抬頭向樓上大喊，「這是誰扔的煙頭」。周圍的人聽到喊叫聲，知道有人高空擲物，紛紛加入圍觀，但嫲嫲叫破喉嚨也沒有人回應。

    點擊圖片放大
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嫲嫲指幸好她及時發現，否則煙頭會傷及孫兒。有圍觀市民指，如果煙頭掉落在孩子的頭上或臉上，後果不堪設想。嫲嫲認為高空擲物可大可小，而且在樓下喊叫了多聲也未得到回應，於是決定報警。

事發大廈所有人DNA比對

當地警方來場後，聯絡物業管理職員調查，但未有找到扔煙頭人士。其後警方稱，將提取煙頭上的DNA樣本，並對事發大廈內的所有人士進行DNA比對，希望找出高空擲煙頭的人，同時呼籲涉案者自首。

內媒指去年3月《刑法修正案（十一）》生效，規定從建築物或高處拋擲物品，嚴重的判1年以下有期徒刑、拘役或管制，並處以或單處以罰金。

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責任編輯︰王明芳

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