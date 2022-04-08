【人事變動】政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭　今日生效

▲ 蕭嘉怡（右）日前陪同李家超出席記者會。（馮漢柱攝）

政務司司長政治助理蕭嘉怡提出請辭，今日生效。政府發言人感謝她在任期間的貢獻，祝她日後一切順利。

蕭嘉怡在2017年加入問責團隊，任內曾與兩任政務司司長合作，分別是前政務司司長張建宗及李家超，而李家超在前日請辭，今日獲中央批准，蕭嘉怡當日也有陪同李家超，出席交代請辭的記者會。

現年38歲的蕭嘉怡為民建聯成員，在2012年至17年期間，曾出任中西區區議員。民建聯在今年初，共有7名成員擔任問責官員，但隨住蕭嘉怡的辭職，以及前民政事務局局長徐英偉在今年初離開政府，今年短短4個月便減少了2名問責官員的成員，但該黨仍然是最多成員出任問責官員的政黨。

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記者：陳宛彤