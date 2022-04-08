【第五波疫情】今日新增2,492宗確診及陽性個案　包括8宗輸入個案【不斷更新】

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（8日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

【17:03】

歐家榮指，政府公布60歲以上打第四針疫苗安排，科學委員會亦建議免疫力低人士接種，至於其他人士接種3針已有成效，當局會審視數據再作出公布。

【16:58】

歐家榮鼓勵市民配合自願檢測，以便找出隱形個案，又指部分人士家居環境不宜自我隔離，如驗出陽性應自我作出申報。參與人數愈多，找出個案機會愈大。

【16:50】

政府今日起一連三日推行自願「全民快測」，歐家榮期望市民配合，令疫情回穩，以期在4月20日能局部回復社交距離措施。詳情即看【下一頁】

【16:30】

衞生防護中心公布，今日新增2,492宗確診個案、其中1,227宗為核酸檢測陽性個案，1,265宗是快速檢測陽性個案，有8宗是輸入個案。第五波疫情至今累計117.3萬宗個案。

輸入個案中，3宗在機場檢測發現，包括2宗是澳洲、1宗是韓國抵港，其餘5宗是在檢疫酒店發現，分別是在4月4日從愛爾蘭、德國、澳洲及新加坡抵港。

沒有新增院舍出現個案，昨天37間院舍已有爆發的院舍有新個案，涉及45名院友；12間殘疾院舍有新個案，涉及13名院友。

新增86宗死亡個案，第五波總共8,430宗死亡個案病死率0.72%。其中一宗個案由中大醫院呈報，是93歲男院友，本身有患前列腺癌、大腸癌、冠心病、貧血。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組