【毒蛇出沒】郊遊熱點佐敦谷公園驚現毒蛇　街坊：不止一次見到蛇蹤

▲ 郊遊熱點佐敦谷公園驚現毒蛇。

第五波疫情逐漸緩和，加上近日天氣晴朗，不少家長都會帶小朋友到戶外散步放風，其中位於東九龍的佐敦谷公園，是其中一個郊遊熱點。然而，近日卻有網民發現，在佐敦谷公園附近有蛇出沒，提醒遊人注意安全。

佐敦谷公園內有過萬平方米的中央草坪、杜鵑園、四季花園、迷宮花園、溫室、園藝教育中心及大型遙控模型賽車場等設施。雖然在疫情下，不少設施已關閉，不過龐大的草地仍吸引不少家庭野餐，甚至在樹蔭草坪下紮營。

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佐敦谷公園現蛇蹤

近日，facebook群組「順利邨 Shun Lee Estate」有網民上載了一張蛇在草地的照片，並指拍照位置是佐敦谷公園對出的圍欄。其後有街坊回覆指，不只一次在該公園見過蛇蹤，而佐敦谷亦有貼告示留意有蛇。

根據嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心資料，網民遇到的相信是「紅脖游蛇」，其特徵是身呈橄欖綠色，頭部後面有一小塊紅色斑紋，屬有毒的蛇種，不過攻擊性低，毒液只會透過後齒注入，因此很少造成嚴重傷勢。

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陳茵媺曾遇青竹蛇

郊遊遇上蛇並不罕見，前港姐陳茵媺（Aimee）去年帶著3名子女到南丫島行山郊遊，途中7歲大仔Aiden險踩中白唇竹葉青（青竹蛇），這條蛇頭部呈三角形，背部是綠色，腹部是黃色。有毒，被咬會感到劇烈疼痛。當Aimee發現後，立刻尖叫及拉開Aiden。

香港有50多種本土蛇物種，據漁護署資料，14種原生陸棲毒蛇中，只有8種可咬噬致命（如沒有及時救治）。不過，蛇是否有毒並沒有簡單的辨認方法。蛇類除感到受威脅或防衛巢穴外，一般情況下很少主動滋擾人類。市民遇到蛇時，應保持鎮靜，並與蛇保持相當距離。為避免被蛇咬傷，切勿嘗試捕蛇。

6大防蛇建議

TOPick過往曾訪問過女蛇王周嘉玲，她指出中午12時至下午3時太陽高掛，蛇會怕曬躲藏起來，相反早上及下午4時後「收太陽」就是蛇「搵食」的時機，郊遊人士需特別留神。

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責任編輯︰王明芳