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【新冠疫苗】60歲以上今起可領即日籌打第4針　下周四可網上預約

社會 16:18 2022/04/08

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳國峰攝）

政府今日（8日）宣布，已接種三劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一劑疫苗至少3個月後，可接種第四劑疫苗。所有合資格人士即日可到各社區疫苗接種中心或到公立醫院的新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種疫苗。

當局指，新冠病毒疫苗接種計劃的預約系統將會提升，讓合資格人士由本月14日上午8時起，可以網上約約。所有提供科興疫苗及為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心（不包括沙田香港中文大學醫院社區疫苗接種中心及銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心）及公立醫院的疫苗接種站，均會提供「即日籌」予60歲或以上的長者，即場接種疫苗。

注意事項

  • 已接種三劑疫苗然後感染新冠病毒及後康復的人士，並不需要接種第四劑疫苗。

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責任編輯：余思嵐

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