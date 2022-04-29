【逆境自強】棄做護士轉型成朱古力品鑑師　自製禮盒套裝疫下闖出商機

▲ 朱古力品鑑師陳詩婷（Christy），香港唯一女性獲（International Institute of Chocolate and Cacao Tasting（IICCT）認證之最高級朱古力品鑑師， 為不同機構/大型展覽開辦可可產業相關教育及培訓，同時於香港、澳門、內地、台灣、泰國、南韓、意大利等地作精品朱古力文化推廣及擔任國際精品朱古力大獎賽 (ICA) 評審。 （曾耀輝攝）

聞說上帝關一道門，同時會打開一扇窗，卻從沒提及過外面的世界是怎樣，也無風雨還可喜。像天生愛外闖的陳詩婷（Christy），放棄護士工作考取精品咖啡師牌，卻發現咖啡店遍地林立，毅然打開朱古力大門，2018年成為香港唯一女性獲IICCT認證之最高級朱古力品鑑師。2020年遇上無情的新冠病毒，劫後餘生，又如何與餘悸不共存？

在被疫情掏空的2年後，今天的陳詩婷束起短髮，像個沒事人般不徐不疾地說起近況：

真的沒想到這大半年，一切真正停擺。這幾年朱古力的教班模式不斷轉變，由實體轉戰到網上，再由被動到主動出擊，統統都試過。然後發覺原來唯一不變的，是合作才可共贏！

只因第五波疫情，完全「沖擊」需要五感作指導和學習的朱古力品鑑課程。

愛合作才會贏

五感分別是視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺，網上教學只能透過Zoom傳遞畫面和聲音，然而，品鑑這門學藝需要味蕾、鼻上皮和皮膚感官細胞參與的學術性指導，有面對面的實戰才夠全面，缺乏課堂中的互動，事半很難功倍。

我以實體課程為主，尤其渉及朱古力品鑑和配對，如咖啡、茶、酒類等，都需要用上五感，坦白講第五波疫情真的很『兇』！所有實體教班都被逼暫停，疫情反覆2年多，手停口停，我根本無法再投放更多資源去宣傳。

▲ 獲香港電台普通話台邀請，在《普出校園精彩》中分享朱古力品鑑師的趣事。（受訪者提供）

▲ 韓國男團2PM的Nichkum也曾是Christy主持的朱古力品鑑私人活動的座上客呢。（圖片：被訪者提供）

說到苦中一點甜，是去年復活節仁孚車行向她招手，合辦一個別開生面的朱古力活動，得到大公司認同。原訂今年情人節得到一家知名金融公司支持，把她跟本港國際金奬朱古力製作者合作推出一款朱古力全數購入，也因疫情再度爆發，禮盒計劃又再次暫停。

天無絕人之路，也得靠個人能否臨危不亂化危為機，於是靈機一觸，她在一個聊天群組作內部認購，豈料一呼百應，她也始料不及。

▲ Christy自家研製「12戀味bonbon禮盒」，一盒12款口味，12款顏色，賣相精緻，今年情人節在群組限購即售罄。（曾耀輝攝）

其實給某個商會作內部限定認購，可能大家抗疫疲勞，沒太多心思花在挑選禮物給另一半，故反應出乎我意料，非常熱烈！不想令朋友失望最後要加班。他們的支持和對我的信任，令我於疫情低谷仍然對行業充滿信心。

朱古力和他們的產地

這次經驗讓她意識到孤掌難鳴，推誠相見的合作才是度過難關的重要契機。

或許我不是個成功的商家，但我肯定是個很好的team player，跟不同單位、品牌合作，合作模式不設限，關關難過，只要不斷作新嘗試，才可關關過。

▲ 她以貼地形式問店鋪員工，其參與製作的產品效果如何，她才可作出相應的調整和監察。（曾耀輝攝）

▲ 她笑說可可豆如山竹，一邊切開一邊嗅到鮮果和花香，往後發現原來品種和產地的不一樣，加上後製發酵過程和不同提煉方法，朱古力是一門非常艱深學問。 （曾耀輝攝）

大概，說中了疫情下靠自己扛的中小企的心坎裏，難怪因此得到另一家大連鎖咖啡店Cupping Room的邀請，以fine-dining中非常流行的wine parepring概念套用到精品咖啡和朱古力層面，她續說：

將會嘗試推出高品質朱古力和精品咖啡配對餐飲體驗，從中希望對飲食有要求和有了解的客人得到全新感覺。我將負責整個企劃概念、產品研發、品質監察及推廣，而朱古力的可可相關產品推廣及教育的責任，也是由我處理。始終朱古力對大部分香港人的來說，是熟悉但又陌生的好朋友，常見但又不太了解！不要只局限%越高越好、多吃會胖這些程度。

▲ Christy說當上朱古力品鑑師，最高峰紀錄是一連4天共1,000多塊朱古力。（圖片：被訪者提供）

▲ 如何品評朱古力，Christy說如品酒一樣。朱古力除了加糖加奶，本身隨不同產地和品種，會帶點百香果酸度，又或菠蘿酸度，怎樣甜一點，幼滑一點，全是不同的後製方法。（曾耀輝攝）

如她所言，朱古力是華人飲食文化中缺少的一塊砌圖，在意的是數字而不是成份和產地，有些在地上可拾到的「秘密」。她報讀的International Institute of Chocolate and Cacao Tasting（IICCT），是一個關於朱古力與可可鑑賞國際機構舉辦的課程，內容離不開朱古力歷史背景、原產地資料、製作過程和啟發對朱古力的五感。

原來可可豆是可種在樹上，很多港人都不知吧。課程分3個級別，第１級是給所有初學者，而形式很特別，像世界巡迴演唱會。定期舉行但在不同地點舉辦，舉例我那屆原是印度站，卻移師到英國。剛巧當地有朋友，於是約他並順道上堂。 朱古力品鑑師課程為期1年多，第1級別較簡單，20人一班，看看真正適合才決定繼續下一階段與否。第2級別學費則要萬多元，是5天內完成的精讀班，當時同班有3個港人，其他來自不同國家。然後，發現朱古力是由馬雅已開始（公元前十世紀），源遠流長，原來有朱古力也有這樣的另一片天地。

▲ 到澳洲working holiday時，啟發她做精品咖啡師的夢想。（圖片：被訪者提供）

她原打算在今年提早的暑假，推行全港獨有之DIY古法手工朱古力課程移施網上進行，由可可豆親手製作成較粗糙的朱古力，讓大人和小朋友共聚的親子時間，「希望能疫情中，給自己和大家一綫曙光和生機。」

場地提供：CR2 by Cupping Room