【紓困措施】「臨時失業支援」計劃首批約6萬人　料下周二起發放資助

▲ （曾耀輝攝）

當局今日（8日）表示，「臨時失業支援」計劃截至中午12時，共收到超過380,000宗申請，首批合共約60,000名成功申請者將會於今日起陸續收到手機短訊及電郵通知，並預計可在下星期二開始一星期內收到資助。

當局又稱，未有收到通知的申請人，其申請則仍在處理中，如有疑問，可以登入計劃的專用網站查詢申請狀況。並呼籲有意申請的合資格人士，應盡早透過專用網站提交申請，計劃將於下星期二（12日）晚上11時59分截止。

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責任編輯：余思嵐