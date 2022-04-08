  • 25°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓困措施】「臨時失業支援」計劃首批約6萬人　料下周二起發放資助

社會 16:36 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（曾耀輝攝）

當局今日（8日）表示，「臨時失業支援」計劃截至中午12時，共收到超過380,000宗申請，首批合共約60,000名成功申請者將會於今日起陸續收到手機短訊及電郵通知，並預計可在下星期二開始一星期內收到資助。

當局又稱，未有收到通知的申請人，其申請則仍在處理中，如有疑問，可以登入計劃的專用網站查詢申請狀況。並呼籲有意申請的合資格人士，應盡早透過專用網站提交申請，計劃將於下星期二（12日）晚上11時59分截止。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
今日 11:53
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
今日 11:38
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
【電話騙案】警搗電騙集團拘27人涉19宗　山頂九旬婦被騙2.5億元
今日 15:45
【電話騙案】警搗電騙集團拘27人涉19宗　山頂九旬婦被騙2.5億元
【第五波疫情】今日新增2,492宗確診及陽性個案　包括8宗輸入個案【不斷更新】
今日 16:59
【第五波疫情】今日新增2,492宗確診及陽性個案　包括8宗輸入個案【不斷更新】
【新冠疫苗】60歲以上今起可領即日籌打第4針　下周四可網上預約
今日 16:18
【新冠疫苗】60歲以上今起可領即日籌打第4針　下周四可網上預約

你可能感興趣

【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
今日 11:53
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
今日 11:38
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
【電話騙案】警搗電騙集團拘27人涉19宗　山頂九旬婦被騙2.5億元
今日 15:45
【電話騙案】警搗電騙集團拘27人涉19宗　山頂九旬婦被騙2.5億元
紓困措施 治療 失業 香港 香港經濟日報

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單