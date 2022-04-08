【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」

▲ 港區全國人大代表、香港紡織業聯會會長陳亨利。（陳亨利提供）

港區全國人大代表、香港紡織業聯會會長陳亨利表示，李家超是下屆特首合適人選，有能力使國家安全、經濟、民生「三頭馬車」一齊前進。

陳亨利指，在李家超任職紀律部隊期間，兩人已經相識，讚揚對方作風果斷務實，為人忠毅謹慎，是一名「真漢子」；行事「接地氣」兼具應變力和執行力，立場堅定不移、敢於作為，亦熟悉政府運作。

陳亨利又形容，從李家超的競選團隊所見，當中包含社會不同版塊力量，凝聚了各方有識之士，充分顯示他能夠「團結社會」，並組成「幹實事」的管治班底，有利推動香港重新出發。

他表示，下任特首需要帶領特區政府及社會，改善經濟和民生，突破深層次矛盾，並融入國家發展大局，全面準確落實「一國兩制」，認為李家超正正具備以上條件，，有能力維持香港的國家安全，為香港創造更理想穩定的營商環境。

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記者：胡偉明