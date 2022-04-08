【活化建築】薄鳧林牧場不日開放　搶先觀賞百年建築【多圖】

▲ 薄鳧林牧場不日開放。（陳靜儀攝）

隨著防疫措施將於4月21日逐漸放寬，改建成「薄鳧林牧場」的「舊牛奶公司高級職員宿舍」宣布於4月21日開放參觀（預約參觀安排按此）。

其實薄鳧林是薄扶林的古名，作為Made in Hong Kong牛奶的發源地，建於1887年的牧場全盛時期佔地甚廣，範圍包括薄扶林村、多個現時的大型屋苑如華富邨、置富花園、碧瑤灣、瑪麗醫院等地方。

現時牧場剩下的主要歷史建築包括原名為「寶馬」（Braemar）的高級職員宿舍，以及被香港演藝學院活化再利用的舊牛奶公司辦公室主樓與牛棚。

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宿舍的主樓和傭工宿舍各具建築特色，前者樓高2層，其牆身是特厚的花崗岩石牆，牆上有像牛眼的圓窗，俗稱「牛眼窗」。據知，由於當時外籍人士不習慣香港潮濕的天氣，所以特設「牛眼窗」，方便通風防潮。至於屋內的古式壁爐、古典建築元素、木樓板等，均有一一保存。

▲ 宿舍的主樓是一幢兩層高的建築物，其下層樓層築有特厚的花崗岩石牆，牆上有圓形、像牛眼的窗。（發展局圖片）

傭工宿舍方面，雙筒雙瓦屋頂為一大特色，外牆則是富有殖民地時代建築特色的紅磚。

薄鳧林牧場牧場將會活化成博物館，主樓會作展覽之用，展示舊牛奶公司的歷史，呈現昔日牧場運作的情景，展覽相關文物和器具，並會介紹薄扶林村和附近地方的歷史與文化特色。

另外，項目會新建一座副樓，提供烘焙和乳製品如製作芝士等的工作坊和餐飲區，讓參觀者體驗傳統的食物生產方式及現代化可持續的生活模式。

主樓與傭工宿舍之間的戶外地方，將增設露天劇場，可讓公眾進行戶外活動。

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責任編輯：陳梓蔚