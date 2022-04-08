【金宵大廈2】陳山聰張彥博提供解謎貼士　阿Lam送相機予Maurice有玄機

▲ 《金宵大廈2》宣傳記招。

TVB熱播劇集《金宵大廈2》今日（4月8日）於TVB電視城舉行的宣傳記招。對於《金宵大廈2》播出以來口碑不俗，陳山聰與張彥博一同接受TOPick訪問。

身為男主角的陳山聰表示要多謝「金宵迷」一直支持，與李施嬅從沒想過有如此成績。

同時，他直言感激稱：「超越想像，非常感恩。《金宵大廈2》無論在製作、整個架構上都比第一輯大，希望觀眾每晚繼續猜猜猜、問問問。」續指雖然播出短短4集，但每個單元故事背後均隱藏用意：「究竟現在的Maurice是誰？是靈魂？還是阿蕭回來？阿Lam（張彥博飾）昨晚給我的相機...相中小三又是誰？」

在旁的張彥博即幽默笑指：「點解山聰光脫脫，屁股咁靚呢？」陳山聰表示天台裸露一幕是有原因的，跟其身世有莫大關連。

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留意每一細節

有劇迷懷疑，張彥博在今輯飾演的阿Lam，與上飾的「林哥仔」有關係。

張彥博稱《金宵2》相當特別，監製找他時都要自己揣摩角色，並大賣關子：「最能透露的，是我的性格與上集完全不同。我、山聰和施嬅故事十分緊扣，昨晚首次遇見山聰，我將相機交給他。這部劇集最特別之處，是每個細節位都很重要，每位演員的反應也是細節。」

張彥博更建議大家要由第1集開始再慢慢看回：「我哋每一樣嘢都冇漏到。」陳山聰給予提示，指昨晚（4月7日）在升降機與阿Lam相遇一幕，對方已做出一個反應，能解答為何送他這部相機。

▲ 監製葉鎮輝與陳山聰

監製葉鎮輝（阿細）曾形容張彥博的阿Lam為一條鎖匙，因此陳山聰笑言自己就是個洞：「我和施嬅就像一道門，等阿Lam來開啟探索這道門背後藏著什麼。」

山聰續指：「《金宵1》中阿蕭就是阿蕭，旭輝就是旭輝。今次很虛幻，有60年代的精神病人，但他絕不簡單；現實世界中，究竟又有多少個陳山聰呢？（有集你叫Joey？）繼續追看便會知，為何會出現一個Joey。」

張彥博透露演員拍攝時都覺得很會混淆，陳山聰直言要靠監製葉鎮輝在現場指導。

▲ 張彥博