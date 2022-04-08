未來管治班子成關注　下屆政務司司長熱門有誰？

▲ 多個建制消息人士認為，鄧炳強是下屆政務司司長的大熱人選。（經濟日報資料圖片）

李家超的辭職獲中央批准，明天會召開記者會交代下一步路向，能夠順利當選下任特首，幾成定局。各方開始關注未來的管治班子，特別是第二把手的政務司司長，到底將由誰人出任？

綜合政界消息，政務司司長人選有3熱門人選：

1. 保安局局長鄧炳強。

多個建制消息人士認為，鄧炳強是下屆政務司司長的大熱人選。

有資深建制派指出，從中央選擇李家超作為未來特首人選，可見在現時的國際大勢下，北京重視國家安全，同樣紀律部隊出身的鄧炳強，止暴制亂有功，忠誠度高，也有能力，深獲中央看重，是官場明日之星。

但也有政圈人士認為，若行政長官及第二把手同樣出身於警隊，難免予人太過強硬之感；而且，政務司司長目前要統籌9個政策局，人選若是熟悉政策的政務官或文官，能補未來特首李家超之不足。

2. 前政制及內地事務局局長譚志源。

港區人大、馬會事務執行總監譚志源，出任李家超競選辦公室副主任。

有政界和官場人士表示，譚志源是資深政務官（AO），在內地官場也有一定人脈，可補紀律部隊出身的李家超之不足，但現時北京對政務官的重視大為減弱，這也是其弱點。

3. 財政司司長陳茂波。

陳茂波在現任問責班子中民望高，在官場和政圈中也有很好的人緣，香港是國際金融中心，陳茂波若能在下屆政府繼續出任財司一職，對社會有好處；而且，陳茂波曾任立法會議員，、發展局局長，十分熟悉土地房屋政策，若升任政務司司長，也是一個合適人選，與李家超屬於互補型。

總的來說，政界都認為，中央將協助李家超組班，特別是兩司長人選上，北京有最大話事權。

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