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【復課時間表】教育局擬分4階段恢復面授課　一文看清時間表、檢測要求

社會 17:23 2022/04/08

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第五波疫情回穩，教育局擬分4階段恢復面授課。

自本港爆發第五波疫情後，全港學校轉為網課，更提早於3、4月「放暑假」。確診個案正逐漸回落，莘莘學子即將可重返校園。教育局周四（8日）於立法會教育事務委員會公布最新復課安排，考慮改為分4階段復課。TOPick為各學生及家長整理最新有關復課資訊。

最新復課重點，點擊下圖看更多：

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Q1. 各級學生何時起可恢復面授課？

教育局上月曾公布，小學、幼稚園及國際學校最快本月19日恢復半日面授，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目於本月28日結束後恢復面授。但按教育局局長楊潤雄周四（7日）的最新說法，學校恢復面授時間表暫時如下：

高小學生 復活節假期後，最早4月19日
初小、幼稚園1個年級、高中學生 5月3日
初中學生、幼稚園另1年級 5月10日
幼稚園另1年級 5月16日或17日

Q2. 恢復面授課後會維持半日課嗎?

楊潤雄表示，全體小學及幼稚園初期只准上半日實體課，中學亦以半日課為主。

至於何時可恢復全日實體課，小學及幼稚園待5月中視乎本港整體情況及學校是否有爆發；中學則學生兩針接種率達9成及全體教職員已接種疫苗，可全日復面授課。

Q3. 半日課期間，學生可以進行課外活動嗎?

如小學、幼稚園生在復課初期已打針，可安排餘下半日參加課外活動等非學術活動。中學生如已接種疫苗亦可進行課外活動。

Q4. 復課後，如有學生確診，該學校需要停課嗎?

衞生防護中心說，預期復課會有學生染疫，但不會只有一宗個案便再停課。至於復課後再停課的標準，則視乎當時疫情狀況及風險評估。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅則認為，如有個案就需停課，全港學校好快就需再停課，故即使有個案亦毋須停課。

教育局指，第五波疫情下確診個案多，會與衞生防護中心及專家商討，希望透過其他措施，例如更頻密地進行快速檢測，令學校環境更安全，毋須因零星個案停課。換言之，當局尚未有定案。

第五波疫情回穩，教育局擬分4階段恢復面授課。（馮漢柱攝）

Q5. 學生上學前需要進行快速測試嗎?
教育局未有相關要求。惟局長楊潤雄日前指，希望透過快速檢測「做密啲」，令校園環境更安全；如「日日做、隔日做」，局方會考慮照顧貧困家庭需要。衞生防護中心就希望學生在上學前做檢測，若有徵狀一定要檢測及不可上學。

專家孔繁毅認為，每日返校前進行快速測試，長遠成本昂貴，故無需日日快測，檢測陽性或已有徵狀學生，應一直留家，直至兩次快測陰性，方可回校。

Q6. 學生上學前需要接種疫苗嗎?
學校已實施疫苗通行證，但不適用於學生。教育局於立法會教育事務委員會稱，原則上沒有計劃將接種疫苗作為恢復面授課堂的先決條件，但所有需回校被照顧的中小幼學生及宿生，均須依時打齊2針疫苗。

教育界立法會議員朱國強指，「需回校被照顧」學生可解讀為家中無人照顧的學生，或停面授期間回校上網課的學生，並非涵蓋所有返校學生。

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記者：黃悅晴

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