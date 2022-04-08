【減肥大作戰】居家抗疫WFH易增磅積聚脂肪　中醫按3類特徵教減肥飲食貼士

▲ 在中醫角度，肥胖分為3類，醫師按教各類特徵教減肥飲食貼士。

居家抗疫、在家工作少郁動，不知不覺變肥了？註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁表示，這段日子吃了大量美食，但消耗量減少，有機會體重直線上升。在中醫角度，肥胖分為3類，她列出各類特徵並分享飲食貼士，讓大家改善體質，踢走脂肪。

最新影片推介：

何醫師解釋，我們之所以「增肥」，是因為身體有過多不能代謝的產物，情況就如收入遠高於支出，進食的能量多於消耗的能量，最後形成積聚在肝臟的脂肪肝、滲透在血液中的高血脂、沉積在腰間的肥膏。在中醫角度，肥胖分為「脂人」、「膏人」、「肉人」。何醫師列出3類人的特徵，以及飲食建議。

1. 脂人

特點：

氣虛為主，面色蒼白，氣虛不足的樣子。

經常容易覺得怕冷、胃口不佳、疲倦乏力。由於氣不足，容易自汗氣短，倦怠無力、大便溏瀉等。

舌色淡，舌體胖大，邊有明顯齒痕。

此類人屬於飲水也會水腫虛胖的情況。

飲食建議：

多吃溫補脾腎的食物，例如生薑、肉桂、黑椒等。

中醫調理建議：

運用合適的中藥和針灸方法，可以健脾補腎利水，很易改善水腫虛胖的情況。

2. 肉人

特點：

上身下身都有肉，屬於結實型的肥胖。

容易肚餓、非常有胃口，容易口乾口苦、容易急躁易怒，大便黏膩。

體質濕熱並重。

飲食建議：

戒酒，少吃肥膩辛辣食物、甜品，以免濕熱內生。

香辣食物開胃、促進食慾，故應少吃辣味食物。

應以清淡為主，多吃疏肝健脾、清熱利濕的食物。例如：絲瓜、佛手瓜、冬瓜、荷葉、薏仁等。

3. 膏人

特點：

脂肪集中在腹部，腹部脂肪鬆弛下垂。

膏人多為痰濕體質兼氣虛。

飲食建議：

多選健脾益氣、利濕化痰的藥材及食物。例如：人參、黃芪、黨參、茯苓、淮山等。

內容獲「何慧欣醫師」授權轉載

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣