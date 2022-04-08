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【減肥大作戰】居家抗疫WFH易增磅積聚脂肪　中醫按3類特徵教減肥飲食貼士

保健美顏 17:56 2022/04/08

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在中醫角度，肥胖分為3類，醫師按教各類特徵教減肥飲食貼士。

居家抗疫、在家工作少郁動，不知不覺變肥了？註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁表示，這段日子吃了大量美食，但消耗量減少，有機會體重直線上升。在中醫角度，肥胖分為3類，她列出各類特徵並分享飲食貼士，讓大家改善體質，踢走脂肪。

最新影片推介：

何醫師解釋，我們之所以「增肥」，是因為身體有過多不能代謝的產物，情況就如收入遠高於支出，進食的能量多於消耗的能量，最後形成積聚在肝臟的脂肪肝、滲透在血液中的高血脂、沉積在腰間的肥膏。在中醫角度，肥胖分為「脂人」、「膏人」、「肉人」。何醫師列出3類人的特徵，以及飲食建議。

1. 脂人

特點：

  • 氣虛為主，面色蒼白，氣虛不足的樣子。
  • 經常容易覺得怕冷、胃口不佳、疲倦乏力。由於氣不足，容易自汗氣短，倦怠無力、大便溏瀉等。
  • 舌色淡，舌體胖大，邊有明顯齒痕。
  • 此類人屬於飲水也會水腫虛胖的情況。

飲食建議：

  • 多吃溫補脾腎的食物，例如生薑、肉桂、黑椒等。

中醫調理建議：

  • 運用合適的中藥和針灸方法，可以健脾補腎利水，很易改善水腫虛胖的情況。

2. 肉人

特點：

  • 上身下身都有肉，屬於結實型的肥胖。
  • 容易肚餓、非常有胃口，容易口乾口苦、容易急躁易怒，大便黏膩。
  • 體質濕熱並重。

飲食建議：

  • 戒酒，少吃肥膩辛辣食物、甜品，以免濕熱內生。
  • 香辣食物開胃、促進食慾，故應少吃辣味食物。
  • 應以清淡為主，多吃疏肝健脾、清熱利濕的食物。例如：絲瓜、佛手瓜、冬瓜、荷葉、薏仁等。

3. 膏人

特點：

  • 脂肪集中在腹部，腹部脂肪鬆弛下垂。
  • 膏人多為痰濕體質兼氣虛。

飲食建議：

  • 多選健脾益氣、利濕化痰的藥材及食物。例如：人參、黃芪、黨參、茯苓、淮山等。

內容獲「何慧欣醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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