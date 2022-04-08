【非常乾燥】今午多區相對濕度降至約30%　天文台錄22%創1984年4月份最低紀錄

▲ 本港地區今晚及明日天氣預測 天晴乾燥。（曾耀輝攝）

天文台今日（8日）表示，乾燥的大陸氣流正為本港島帶來普遍晴朗的天氣，下午大部分地區的相對濕度下降至約30%。而天文台錄得的相對濕度曾下降至22%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來4月份的最低紀錄。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

天文台預測本港地區今晚及明日天氣天晴乾燥，明日最低氣溫約20度，日間炎熱，最高氣溫約28度，吹輕微至和緩偏東風。展望隨後兩三日持續天晴，日間炎熱乾燥，下週初風勢微弱，能見度較低。下周中期有幾陣驟雨。位於西北太平洋的熱帶氣旋馬勒卡會在未來數日橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向日本以南海域。

根據9天天氣預報，下周一起局部地區能見度較低。下周三及下周四初時有幾陣驟雨，最高氣溫約28至29度。

【湊得輕鬆啲】染疫後轉陰性不代表完全康復 中醫：咳嗽時間愈長對肺部有影響

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐