【打擊私煙】海關檢1,050萬支未完稅香煙　市值逾2,900萬元

▲ 海關檢1,050萬支未完稅香煙，市值逾2,900萬元。（曾秋文攝）

海關偵破1個私煙儲存倉庫，海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰表示，今日（8日）海關人員在屯門藍地一帶進行反私煙行動，在青亦路一個物流貨櫃場的40呎貨櫃中檢獲1,050萬支未完稅香煙，市值逾2,900萬元，應課稅值2,000萬元，拘捕2名正在分拆私煙的28歲男子。

▲ 海關拘捕2名正在分拆私煙的28歲男子。（曾秋文攝）

經調查後相信該批私煙今日較早前由水路抵達本港，稍後會運到市區不同私煙儲存點收藏和出售。估計受疫情關係影響，加上復活節臨近，市面對私煙需求增加，走私集團企圖在復活節假期前補充私煙的貨源，穩定市場供應，海關會繼續調查該批私煙的來源和流向，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文