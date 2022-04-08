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消息：盧永雄加入李家超競選辦　料夥公關團隊負責網上輿論

政治 17:37 2022/04/08

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前政務司司長李家超，料明日宣布參選特首。

前政務司司長李家超，料明日宣布參選特首。消息指，資深傳媒人、網媒《巴士的報》創辦人盧永雄，已加入其競選辦公室的公關團隊；民建聯立法會議員陳勇，亦是競選辦成員之一。

李家超的競選辦公室，雲集建制派不同陣營成員，其中多人擅長公關工作：競選辦副主任之一、「梁營」核心成員張瑞蓮，本身是網媒「港人港地」的社長；擔任競選辦公關顧問的黃麗君，過去曾協助前特首曾蔭權和梁振英打贏選舉工程；本身是第二界別選委的盧永雄，是《巴士的報》的創辦人；第五界別選委之一的黃芷淵，亦曾任鳳凰衛視新聞副總監。

據了解，由於本港目前仍受疫情和防疫措施影響，現階段舉行落區等親民活動較有難度，故網上輿論是李家超競選辦其中一個關注重點。

另外，消息人士透露，港區全國人大代表、政協委員及全國性團體代表界，即俗稱代表「超級愛國者」界的立法會議員陳勇，亦已加入李家超競選辦。陳勇在2017年的上屆選舉，是林鄭月娥競選辦副主任。

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撰文 : 傅流螢

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