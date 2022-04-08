【反起跑線聯盟】Billy首拍劇與周家怡母子情感動人心　爸媽盼反思「起跑線」還孩子快樂童年

▲ ViuTV劇集《反起跑線聯盟》中，周家怡與兒子Billy的母子情感動不少觀眾。

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》播出以來獲得家長好評，讚揚劇情貼地，小演員「七小福」也非常可愛入戲，而劇中扮演單親媽媽的周家怡與兒子Billy的母子情更令人感動。飾演Billy的小演員徐立德是首次拍戲，真爸媽Ronald和Angela讚嘆劇組幫助兒子急速成長。

劇中乖巧聰明的「Billy」真名叫徐立德，今年6歲正讀傳統幼稚園K3。「立德」的名字是Ronald和Angela聯同公公婆婆改的，寄語兒子做人要有品德、對人有禮貌。

▲ Venus與Billy的母子情感動不少觀眾。（受訪者提供相片）

Billy成「七小福」最後確定人選

Ronald和Angela首度接受訪問分享拍攝點滴，對於劇集迎來大結局，一家人是二度不捨，上一次就是拍畢後的不捨，但內心充滿期待劇集播出。他們很遺憾台前幕後因為疫情而未能舉辦活動聚首，但在社交平台見到觀眾的反應都很正面，令他們放下心頭大石。

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Billy之前是零演出經驗，也是「七小福」最後一位被確定人選，爸爸Ronald坦言當初都擔心外界會怎樣看這班小朋友。他回想試鏡當日非常倉促，由於原本演Billy的人選決定不參與，於是劇組急急找人替補，一名幕後人員聯絡上Ronald的弟弟，表示見過Ronald的兒子立德幾可愛，欲邀請他試鏡。

我在下午收到短訊，叫我們6時到觀塘試鏡。我個仔當時十萬個為甚麼，不知道甚麼是拍戲，他本身比較慢熱，要人氹，他試鏡時都感到害怕，但副導演阿康對著他笑，覺得他幾得意，於是當日有份試鏡的工作人員就推薦立德給導演，決定起用他演Billy。

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周家怡視Billy親兒子教導

幸好立德就讀K3功課量不多，且拍攝時間遷就了小朋友，主要在放學及假日，能平衡到學業與拍攝。而爸媽每晚都抽時間陪立德背劇本，Ronald讚立德很聽話，記性都不錯，到拍攝時再與Uncle Charles（潘燦良飾）、家怡媽媽混熟便可，最開心還有Martin小朋友的陪伴。

立德是一名觀察型的小朋友，會留意大家正做甚麼，他再作配合。他拍攝頭兩日的戲份更有Martin陪伴，幫助慢熱的他慢慢投入，所以兩個小朋友是難兄難弟，成為了好朋友。

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Ronald和Angela特別感謝周家怡，視立德為親兒子，凡事都為他著想。拍攝第一日，她已很仔細研究立德是一個怎樣的小朋友，更刻意配合他的性格去演，「立德本身都是說話陰柔、比較文靜的小朋友，家怡與Billy說話時也放慢了一點，演技收放自如。」

最令兩人難忘的一幕，是最近一集講述Billy重遇很久不見的爸爸張建聲，或許是張建聲的氣場強大，拍攝當晚Billy一見張建聲便嚇到大哭，需要找替身上陣再剪接，連真爸爸Ronald都要上陣頂替。「Billy在家中與爸爸玩耍的鏡頭，其實是與我玩耍中，連Billy迎接爸爸入門大叫『爸爸』，都是對我說的！」

▲ Angela誕子後一年轉返半日工，希望多陪伴兒子成長。（受訪者提供相片）

「數學天才Billy」有音樂天分

劇中的Billy是資優生，更是數學精英，爸爸笑言立德沒有Billy那麼聰明，只是一個較平庸的小朋友，暫時未見他有一項突出才能，但他對音樂頗有天分，相信是遺傳自爸爸。

Ronald是半個音樂人，會作曲、編曲，更會出騷負責和音，曾為歌手側田、林奕匡擔任和音，平日聽很多本地及外國歌曲，兒子自然受到薰陶，「他的節拍感幾好，我們有一齊拍片跳《糖果歌》；有時我彈結他伴他唱歌去度過下午。如果將來他對音樂有興趣，我必定全力支持他。」

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不過，Ronald暫未主動教他樂器，只是兒子提出過試玩結他，他才作出指導，因他希望兒子所學的一切，都是從心底喜歡去出發。

很多家長都公式化認為小朋友應該先學琴，我就是過來人從小學琴，但沒有興趣，長大後跟YouTube自學結他，我希望兒子沒有這種壓力，要自發性學習才有動力，我們主張學習的動力要源自小朋友。

▲ 爸媽希望家長們要多與小朋友多溝通、多關懷及多聆聽。（受訪者提供相片）

「暑期活動」追劇促進親子溝通

爸媽樂於讓兒子自由發展，有見兒子的表演慾強，才讓他一試拍戲的滋味。他們曾考慮到會否被外界誤會將小朋友當作搖錢樹，但他們想通只要不忘初心，視作孩子成長的一部分便可。

在今個「暑假」中，由於疫情問題一家人都絕少外出，追劇成為了重點「暑期活動」，期間爸媽經常更新社交平台，轉述兒子的拍攝見聞，從而促進了親子溝通。一眾大小演員在每晚劇集播出後都會開IG Live分享，導演劉偉恒讚揚Billy已變成另一個Billy，成長了許多，對此爸媽感慨道︰

拍劇令他增廣見聞，與台前幕後這麼多人合作，得到很豐富的人生經驗，所以我們慶幸得到這個機會，在學校也未必能學習到的。

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轉全職媽媽陪伴兒子升小

立德即將升讀一間傳統學校小一，恐怕會面對更多功課。從事培訓工作的Angela自誕子後成為在職媽媽，一年後轉做半職，更即將辭工轉做全職媽媽，以陪伴兒子應付小學生涯，也不想再錯過小朋友的成長片段。Ronald和Angela感言，劇集的中心思想「反起跑線」值得推崇，家長應反思「贏在起跑線」是否適合子女。

小朋友是否需要承受如此大壓力，去滿足大人要求呢？小朋友應該健康成長，有一個愉快的童年，否則被迫得太緊，會影響他們的身心發展。大人要與小朋友多溝通、多關懷及多聆聽。

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記者︰林綺玲