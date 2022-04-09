【疫苗通行證】4.30兩針疫苗入表列處所　一文看清染疫者要打幾多針

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本港4月30日起展開第二階段疫苗通行證，進入表列處所須已接種至少兩劑新冠疫苗，而第三階段要求已接種三劑新冠疫苗，則提早於下月底展開。不過隨第五波疫情下，逾百萬港人染疫，康復後未知能否趕得上二、三劑接種。

衞生防護中心聯席科學委員會聯同行政長官專家顧問團日前召開會議，更新接種新冠疫苗暫擬共識建議，同時就感染新冠肺炎人士康復後需否接種，提出更詳細指引建議：

未曾接種新冠疫苗人士，染疫後需要接種多少劑疫苗？

如染疫者於感染前未曾接種新冠疫苗，需於康復後接種2劑新冠疫苗。60歲或以上、居院舍人士，以及12歲或以上免疫力抑制病人，則需於康復後接種3劑疫苗。

如選擇接種復必泰：

- 60歲或以上、居院舍人士：康復後1個月首劑、3個月後次劑、3個月後第三劑

-18歲至59歲人士：康復後1個月首劑、3個月後次劑

-5至17歲人士：康復後1個月只需接種首劑

- 60歲或以上、居院舍人士：康復後1個月首劑、3個月後次劑、3個月後第三劑 -18歲至59歲人士：康復後1個月首劑、3個月後次劑 -5至17歲人士：康復後1個月只需接種首劑 如選擇接種科興：

- 60歲或以上、居院舍人士：康復後1個月首劑、1至3個月後次劑、3個月後第三劑

-3歲至59歲人士：康復後1個月首劑、3個月後次劑

至於12歲或以上免疫力抑制病人，接種復必泰或科興，於康復後1個月接種首劑，隨後再隔1個月打次劑，3個月後打第三劑。5歲至11歲免疫力抑制病人則只需於康復後分別隔1個月接種首劑及次劑。

染疫前曾接種一劑新冠疫苗人士，康復後需要接種多少劑疫苗？

如感染前已接種一劑新冠疫苗，需於康復後接種1劑新冠疫苗。60歲或以上、居院舍人士，以及12歲或以上免疫力抑制病人，則需於康復後接種2劑疫苗。

如選擇接種復必泰：

- 60歲或以上、居院舍人士：康復後3個月首劑、3個月後次劑

-18歲至59歲人士：康復後3個月只需接種1劑劑

-5至17歲人士：康復後無需再接種

- 60歲或以上、居院舍人士：康復後3個月首劑、3個月後次劑 -18歲至59歲人士：康復後3個月只需接種1劑劑 -5至17歲人士：康復後無需再接種 如選擇接種科興：

- 60歲或以上、居院舍人士：康復後3個月首劑、3個月後次劑

-3歲至59歲人士：康復後3個月只需接種1劑

至於12歲或以上免疫力抑制病人，接種復必泰或科興，於康復後1個月接種首劑，隨後再隔3個月打次劑。5歲至11歲免疫力抑制病人則只需於康復後1個月接種1劑。

染疫前曾接種2劑新冠疫苗人士，康復後需否再接種？

如感染前已接種2劑新冠疫苗，只有60歲或以上、居院舍人士，以及12歲或以上免疫力抑制病人，於康復後3個月補打1劑即可。

染疫前如已接種3劑的60歲以上人士，康復後又需否再接種第4劑？

任何人如於感染前已接種3劑新冠疫苗或以上，康復後就無需再接種。

感染後何時視為康復再接種疫苗？

聯席科學委員會及行政長官專家顧問團指，感染新冠肺炎後，於核酸或快速抗疫原檢測陽性結果日子起計14日，已可視作康復。但如接種者不能肯定曾否受感染，亦將會視作未曾受感染處理，不建議及無需要於接種前進行病毒篩查。

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記者：陳正怡