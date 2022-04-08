【公務員學院】聶德權：院長招聘工作接近尾聲　目標上半年公布結果及委任

▲ 公務員事務局局長聶德權。（立法會直播截圖）

立法會財務委員會今日召開特別會議，討論涉及公務員的開支。公務員事務局局長聶德權指，公務員學院院長的招聘工作已接近尾聲，目標是在上半年公布結果，委任公務員學院院長。

公務院將於2022／23年度舉辦各項課程，整體預算開支為7,180萬。聶德權表示，政府今年度維持公務員編制零增長的目標，以確保公共財政可持續性，今年度有關國家事務培訓的預算開支，為2,900萬，較上年度增加2成半。

會上有議員關注，2019年多名政務官要求成立獨立調查委員會「反政府」，佔700多名AO中大部份，但政府於過去5個財政年度僅1,080名公務員需要接受紀律處分，只有140人被免職，其中600多宗在2019年之前發生。

聶德權回應指，除了1,080名公務員經正式紀律行動和懲處，亦有1,854名公務員經簡易紀律程序發出懲罰。他又提及，因拒絕簽署宣誓聲明的百多名公務員，全部已離開政府。他強調，大部份公務員盡忠職守，政府會嚴肅跟進違規或不達標的公務員。

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責任編輯：陳葆琳