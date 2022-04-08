【煽動意圖】男女涉法院旁聽作滋擾行為　被控煽動等罪提堂女被告准保釋

▲ 女被告趙美英(黑衣者)准保釋候訊。梁錦麟攝

警方國安處早前以涉嫌作出具煽動意圖的作為拘捕4男2女，其中網媒記者「牧師」及67歲無業婦涉於西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，被控發表煽動文字等共3罪，兩人今（8日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至5月19日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢驗電子裝置。女被告准以現金2萬元保釋候訊，其間不得使用任何含社交媒體的電子設置，男被告還押至下周一(11日)繼續處理保釋申請。

被告彭滿圓（59歲）及趙美英（67歲），均報稱無業，同被控1項發表煽動文字罪，違反《刑事罪行條例》第 10（1)（b)條。控罪指，兩人於2022 年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭滿圓另被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪，違反《刑事罪行條例》第10(1)(a)條。控罪指彭於 2020年11月17日至2022年2月16日期間(包括首尾兩日)在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播 YouTube 影片並維持一個 YouTube頻道，具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

兩名被告暫時毋須答辯，控方反對兩人保釋，並申請將案件押後，以待警方作進一步調查，如檢驗涉案電子裝置。裁判官將案件押後至5月19日再訊，女被告申請保釋獲批，准以現金2萬元保釋，居於報稱地址，每周到警署報到3次、不得離港、不得使用任何含社交媒體的電子設置，以及不得作出任何危害國安行為或言語等。由於男被告尚未完成保釋申請，裁判官將他還押至下周一(11日)再處理。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟