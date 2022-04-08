【金宵大廈2】蘇皓兒事前做足功課　伍詠薇讚CG特技手法夠震撼

▲ 伍詠薇與蘇皓兒齊出席《金宵大廈2》宣傳活動。

TVB劇集《金宵大廈2》熱播中，今日（4月8日）於TVB電視城舉行的宣傳活動，昨晚（4月7日）播畢《金宵大廈2》的第二個單元「雙魚」，伍詠薇、蘇皓兒亦有出席今日活動。

伍詠薇與蘇皓兒接受TOPick訪問。當中飾演被控制及虐打的蘇皓兒對於故事結局大嘆好慘，指「渺渺」本性善良卻被操控兼虐待，最後被世界改變：「思想和價值觀扭曲了，認為賣慘是對的，最後推著殘障媽媽出來做騷，希望得到大家的同情，兩母女角色調轉了。」

最新影片推介：After Class專訪

交換價值觀

蘇皓兒表示事前做了不少功課，劇情改自美國一宗真人真事倫常案，案例中的女兒被母親藥物操控，同樣坐輪椅，她有收看將案例拍成電影的作品：「因為劇情好跳，前一秒媽媽打完我離家出走，氹番我之後又暴打，又再出走後媽媽遇上車禍，很多事情發生。」她指劇組花了十日時間拍攝，非常趕急。

提到監製初找她講解劇本，她直言當時已很喜歡這個故事：「因為劇情好豐富，最後大家價值觀更交換了。今次演出很大挑戰，大家可能覺得我只演清純角色，今次給予人不同的感覺，希望大家覺得我有突破。」

施比受更有福

飾演非常母親芬姐的伍詠薇，談及「黑色嘢」上身一幕，她大讚CG特技手法好、夠震撼，並透露其他單元亦有採用CG特效：「想營造我想追個女卻不能動的畫面。之後回到當初渺渺傷受的畫面，點解芬姐今日搞成咁，渺渺為何爛面。其實好悲痛，攬住一堆相片，才知道冇咗個女唔得。」

同時，伍詠薇指劇迷對於兩母女的結局表示「可以再悲啲」，她認為編審寫劇本「可以用十個方法、十個結局唔同都得」，不能控制所有人喜歡或不喜歡故事：「但我很喜歡這個結局，由我用情緒控制女兒，到結局調轉我被車撞倒。渺渺領悟到『施比受更有福』，但卻捉錯用神。」

伍詠薇又指渺渺在籌款節目中唱歌，表現溫馨其實芬姐內心非常痛：「渺渺最後照顧芬姐，兩母女動作交換，變成當初的我，很大反差。」

記者：梁樂欣、陳淑霖