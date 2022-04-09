【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」拍劇不捨煞科　疫情下5歲張曦晨體驗珍貴幼稚園生涯

▲ 《反起跑線聯盟》小演員張曦晨在劇中體驗了難忘的幼稚園生活。

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》昨晚（8日）大結局了，很多觀眾都不捨得劇中可愛童星「七小福」，飾演梁詠琪女兒「瑤瑤」的張曦晨亦很不捨得劇組，上年10月底煞科時，曦晨就哭起來，說很想重頭拍攝經歷多一次。當劇集開播時，曦晨一家非常開心去回味，更見證了女兒成長。

▲ 《反起跑線聯盟》大結局，瑤瑤畢業了。（受訪者提供）

小演員張曦晨飾演瑤瑤

現時K3的張曦晨（5歲）跟小學一年級哥哥張東宸（7歲）組成「茶兄妹」，茶媽Esther早有開設facebook專頁「育茶手記」分享親子日常，亦有YouTube頻道「CHA channel」，Esther接受訪問分享女兒拍攝經歷，有感女兒在約2個月的拍攝成長很多，更加外向易跟人溝通相處，記性好了、學習更主動。

曦晨喜歡拍劇，她牢記編審姐姐的說話，讀書多才會認識到多些字，就可以看劇本。

▲ 5歲童星張曦晨參演《反起跑線聯盟》。（受訪者提供）

Esther跟丈夫支持兩子女童年時經歷多些，小朋友參演拍劇廣告視為上興趣班，大前提是要仔女喜歡及兼顧到學業，就像大仔東宸現時小學一年級，他會跟媽媽說出感受，表示忙學業很累不想多拍攝，而曦晨現時讀K3，相對時間較多，加上她很喜歡表演，就像日前也有拍攝活動。

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試鏡猶如小學面試

在《反起跑線聯盟》中，童星戲份很多亦搶鏡，演梁詠琪及強尼女兒「陳雪瑤」一角的曦晨更是擔大旗，相較之前多是一天短時間拍攝的經驗很不同，Esther想不到女兒參演有很大收穫，回想當時是抱著去玩心態，網上見ViuTV招募4至6歲小演員，就為4歲半的女兒報名，而哥哥當時6歲半及相較成熟，就沒有報名。

當時Casting 4次，好似小學面試，頭兩次自我介紹、試對白、才藝表演等，有叫曦晨嘗試喊出來，但她平日很少喊，當時喊不出來。第3、4次時，家長就無得入去。

▲ 茶兄妹有自家YouTube頻道、Facebook專頁及IG。（受訪者提供）

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濃縮地體驗幼稚園生活

疫情下，曦晨的幼稚園生涯有一半時間在網課度過，很多活動都取消了，女兒去年參演《反》成為樂悠悠幼稚園學生，如同濃縮地體驗了很多學校活動。Esther指女兒每場戲都好開心，回家跟大家說個不停，現時看回劇集，開心回憶湧現，拍劇2個月去了親子旅行、表演話劇、大玩messy play等。

她很喜歡玩messy play，現實沒有試過周身都是顏料。而在表演唱歌，「七小福」家長有在場做臨記，齊齊坐在後方，像真的看小朋友表演，感覺特別又難忘。挪亞方舟那場，跟劇組幕前幕後來一趟staycation超開心，那三日兩夜七小福玩得好開心，因為疫情，曦晨幼稚園生涯沒有過親子旅行。

▲ 七小福疫情下拍劇，成為了樂悠悠幼稚園學生。（圖片：ViuTV）

大讚Gigi強尼愛錫小朋友

Gigi媽媽、強尼爸爸都快跟曦晨混熟，生日會是第一場戲，4歲半的曦晨知道第一日拍生日會很開心，覺得好似大家幫她慶祝生日，那天首次遇見梁詠琪和強尼已經很鍾意他們，大讚「Daddy媽咪好nice」。

拍劇小朋友辛苦過大人，Esther指家長在旁看到小朋友樂在其中，像唱歌很快背起來識唱，覺得小朋友很厲害，並很感謝劇組所有人付出，令女兒有難忘、不一樣的童年。加上，得知很多觀眾喜歡，更說要開拍第2季、電影版等，她們都很開心。對於《反》大結局了，曦晨很不捨，媽媽在facebook分享女兒感受︰

多謝各位，我畢業了！多謝你們見證我成長過程，希望之後再見。

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記者︰顏紫燕