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【Disney+電影】《尼羅河謀殺案》姬嘉鐸+愛瑪麥琦鬥性感　豪華郵輪爆發情慾殺機

19:27 2022/04/08

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《尼羅河謀殺案》

繼全球叫好叫座的懸疑推理鉅製《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）後，原班製作團隊再度回歸，把神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie) 的另一經典作《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）拍電影，在4月20日於香港Disney+上架。

最新影片推介：After Class專訪

1.陣容星光熠熠

今次繼續由金像提名導演兼男星簡尼夫伯納（Kenneth Branagh） 自導自演，殿堂級大師列尼史葛（Ridley Scott）出任監製，再次請來一大班紅星組成星光熠熠的嫌疑犯陣容。 

當中包括有《神奇女俠》姬嘉鐸 （Gal Gadot）、《Marvel隊長》安納貝寧（AnnetteBening） 、《以你的名字呼喚我》 艾米漢默 (Armie Hammer)、《黑豹》莉蒂莎韋特（Letitia Wright）、《權力遊戲》露絲萊斯利（Rose Leslie） 、Netlfix大熱喜劇《性愛自修室》愛瑪麥琦 (Emma Mackey)等。

2.愛瑪麥琦大鬥姬嘉鐸

故事發生在尼羅河上流社會的豪華郵輪上，由一對正度蜜月的新婚夫婦與前度女友之間錯綜複雜的情慾關係，引發連環神秘命案為主線。

憑《性愛自修室》人氣急升的反叛索女愛瑪麥琦，將與《神奇女俠》姬嘉鐸鬥靚鬥性感，更引人入勝。

電影版又特別加入全新曲折離奇的細節，令劇情更加峰迴路轉意想不到，觀眾不到最後一刻也估不到誰是真兇。

（左）姬嘉鐸、愛瑪麥琦

【尼羅河謀殺案】《東方快車謀殺案》原班人馬合作　簡尼夫伯納自導自演經典神探

3.遠赴埃及拍攝

電影製作團隊專誠遠赴埃及拍攝， 在風光如畫中暗藏一段錯綜複雜關係的角力、危險和殺機。

另外，美術指導亦在英國物色理想場地和片廠，搭建大型真實場景。

當中包括用上10個星期打造著名古城亞斯旺（Aswan）的菲萊神廟古蹟（Temple of Philae），以及象形文字碑和 浮雕，場景面積達100百方呎和30呎高。

製作人員又用上13個星期搭建卡塔拉特酒店（Cataract Hotel），用作男女主角舉行盛大婚禮的場地。

這間位於努比亞沙漠 、尼羅河岸的古色古香豪華大酒店，正是當年阿嘉莎姬絲蒂在埃及旅遊下榻之處，亦是在此開始寫《尼羅河謀殺案》小說。

其他場景，還有用上16個星期打造著名景點阿布辛貝神廟 （Great Temple of Abu Simbel）， 高達70呎和100呎闊;用上8個星期重建倫敦東區神秘地下夜店;以及搭建地道熱鬧的埃及香料市場，拍攝時更出動300名臨時演員扮演當地人和遊客。

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4.「海上皇宮」的豪華郵輪

全片最重要的場景當然是導演形容為「海上皇宮」的豪華郵輪 S.S. Karnak，早在正式拍攝前1年已開始打造工程。

全船長達236呎，闊48呎，高42呎，重達225噸。製作人員還要建造一個380呎 x 157呎的超級平台安放郵輪，以便進行藍幕拍攝。

《尼羅河謀殺案》劇照。

5.靚人靚衫

因為今次故事發生在尼羅河上流社會的豪華郵輪上，製作團隊專誠遠赴埃及拍攝，讓觀眾全程盡享神秘又迷人的異國風情，欣賞靚人靚衫靚景，穿梭衣香鬢影的舞會和盛宴。

當中女主角姬嘉鐸佩戴的Tiffany鎮店之寶128卡黃鑽仿製品，更是閃爆全場，為電影更添華麗氣派更有睇頭。

撰文 : TOPick柴犬出動

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姬嘉鐸 荷里活 電影 Disney＋ 導演 監製 謀殺 英國 埃及 娛樂機構

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