【全民快測】今起連檢三日　機構憂獨居或雙老長者使用困難：1/3唔識上網

▲ 政府一連三日要求全民快測試。（資料圖片）

政府要求市民今日起，一連三日自願進行新冠抗原快速測試，並呈報陽性個案。社區組織協會幹事吳衛東指出全港大約有10萬名獨居老人，加上雙老家庭數目則更多，他估計當中有1/3不會上網，相信即時使用了快測包也不懂得如何將結果上傳。

他還表示，許多老人家早前未有使用過快速測試，而快測包使用流程相對複雜，由拭子到測試液，再到測試棒，不少老人家感到困難。至於普通基層或是露宿者，吳偉東則表示不會使用的情況相對少，但是不少忙住搵食，而測試並非強制，參與度未必高。

長者權益協會總幹事李立航則表示，一方面長者對撩鼻的過程不熟悉，需要家庭、社會的幫助，另外測試本身非治療，或會出現「諱疾忌醫」狀況。另外，許多長者對政府現時許多防疫政策不了解，擔心若測試呈陽性或要去方艙或是醫院隔離，「無原動力去做。成件事好唔順暢。」

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記者：袁澍