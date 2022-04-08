  • 24°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民快測】今起連檢三日　機構憂獨居或雙老長者使用困難：1/3唔識上網

社會 18:21 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府一連三日要求全民快測試。（資料圖片）

政府要求市民今日起，一連三日自願進行新冠抗原快速測試，並呈報陽性個案。社區組織協會幹事吳衛東指出全港大約有10萬名獨居老人，加上雙老家庭數目則更多，他估計當中有1/3不會上網，相信即時使用了快測包也不懂得如何將結果上傳。

他還表示，許多老人家早前未有使用過快速測試，而快測包使用流程相對複雜，由拭子到測試液，再到測試棒，不少老人家感到困難。至於普通基層或是露宿者，吳偉東則表示不會使用的情況相對少，但是不少忙住搵食，而測試並非強制，參與度未必高。

長者權益協會總幹事李立航則表示，一方面長者對撩鼻的過程不熟悉，需要家庭、社會的幫助，另外測試本身非治療，或會出現「諱疾忌醫」狀況。另外，許多長者對政府現時許多防疫政策不了解，擔心若測試呈陽性或要去方艙或是醫院隔離，「無原動力去做。成件事好唔順暢。」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

治療 快速測試 露宿者 防疫措施

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單