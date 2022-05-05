【全民造星IV】「非主流」Sica談性感底線　何洛瑤玩Cosplay培養強大心理質素　

▲ Cosplay經驗培養強心臟面對批評，Sica談性感底線，繼續做幕前「非主流」。

Sica（何洛瑤）在《全民造星IV》中憑著她的Cosplay背景令觀眾記得，再憑著她的樂觀、執生技能而收歸一班粉絲，結束比賽後簽約ViuTV（現為MakerVille）正式入行，主力做著主持的工作，雖然她的興趣暫時放下，但她坦言接觸Cosplay後令她成長良多。

現年21歲的Sica，去年穿上校服裝束唱跳《心急人上》作為她在《全民造星IV》舞台上的第一個表演，成功把日系文化帶到電視上引起討論，再因為她在節目中的表現深得觀眾歡心，雖然最後40強止步，但仍然獲ViuTV賞識簽約入行。

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因《進擊的巨人》成動漫迷

在入行前，Sica的興趣就是玩Cosplay，曾經在女僕Cafe工作。而她對動漫產生興趣，是因為中一時看日本動畫《進擊的巨人》，於是到網上搜尋所有相關展覽及活動：「膽粗粗去盛大秋祭走一個圈，看到別人Cosplay自己又想試下，於是就開始找方法去了解。一開始是在instagram買二手衫、二手假髮來穿，慢慢就越踩越深。」

Cosplay這興趣對年紀輕輕的Sica來說，可算是一堂「雞精班」，從中在技巧和心態上都讓她改變不少：「Cosplay對我的幫助，第一要數模仿能力，除製作服飾的手工和化妝技巧，很喜歡在出席活動時進入角色的狀態，模仿角色的動作和神髓我覺得很開心，同時亦令我現在對於不同風格的演出都較易上手。」

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▲ （網上圖片）

逐漸成熟減衝突

第二，是幫助Sica面對大眾的輿論：「先『戴頭盔』，我不是不喜歡這圈子，但以前會有較多的評論，那時的我會好介意被人誤會。」

她續指，後來過關口，覺得一切都不重要：「自己看待自己的目光才是最重要的，現在對人對我的評論我會篩選，有意義的、對我有幫助的，我才會聽進心裡去，但過去那些是非令我更加懂得如何區分哪些才是需要聽的說話。」

問到過去是否在Cosplay時有過不少挫敗經歷，Sica坦言與別人相處時有些難以避免的磨擦：「大家會因喜歡同一部作品而走在一起，但有些時候會因性格不合而會有磨擦和衝突，最不開心都是失去了一些朋友。」

不過她指：「衝突使人成長，可能以前年輕不懂得處理，現在成熟了更懂得表達自己、跟別人溝通，所以入行工作都未會擔心。人是不同的個體，所以人與人之間會有價值觀與行為模式的衝突，只要能夠站在對方的角度去想，大家就會和平。」

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性感有極限

簽約後正式入行，Sica直言不論向演員、歌手或是主持方面發展都無所謂：「任SoundBear魚肉，我甚麼都做，只是穿泳衣不行，性感不行！」

不過謙稱身型微胖的她形容自己不想「獻醜」人前，又指過去玩Cosplay都並非走性感路線：「大家對Cosplay的印象是性感，但我多數穿好多布或反串演男人。在《造星》的《妖女》造型已是我的極限，為了演出才穿。」

不過她補充笑稱：「如果好有發揮的角色也可接受，原來我也沒有底線。」

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▲ （instagram圖片）

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我並不完美

雖然不會性感示人，但穿上誇張的Cosplay服外拍總會吸引途人的目光。

不過Sica卻亦因此練出對付外界異樣目光的心態：「拍外景要忙著整理假髮、服飾，通常冬天會穿短袖，夏天就穿冬裝，大多時間處於很不方便的狀態，還要忙於擺Pose、對照原著、就位等，管不了太多旁人的目光。現在也算是那種狀態，不是說我很忙，只是一向都不太在意別人目光。」

當再講到是否在意別人目光時，她猶疑了一會，反覆來回自言自語，最後豁出去說：「不理了！覺得怎樣都要理一下，始終我們都在跟觀眾互動，不是說要好介意、好上心，但他們的評價也有值得參考的地方，我並不完美，如果面對缺點也抱著不理會的態度，那就無辦法進步。」

所以其結論：「要保持在中間，不能給評語太進入自己內心的門，要保持安全距離，但不能不看。」

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做回自己

由「非主流」的Cosplay走進「主流」的電視台，問到Sica有否把非主流帶入主流的使命感，沒想到Sica馬上表示：「無，無一種使命感。」

她指出：「無論參加《造星》或簽約ViuTV，目的從來不是想大家認識Cosplay，而是想大家認識我。當初選擇《心急人上》，是因為對我來說那是最舒服的表演狀態。我知會好多人因為Cosplay而評論我，但我並非因帶著Cosplay的使命感而去做，因為要做得舒服、做回自己大家才能認識我，所以沒那種希望大家認識日本文化和Cosplay的使命感。」

Sica續謂：「但如果有人問起，或者節目講及這個話題，我都會好開放地分享。但我就無一定要分享的心態，Cosplay都是一部份的我，只是我有更多的我，我不會跟『她』割蓆，但現在有更多不同面向的我，希望大家可以看到。」

不過以她這種「大癲大肺」的性格，在幕前也可能會被歸類為「非主流」？Sica從容地謂：「無想太多，先做回自己，再因應大家的評語去進步或調整成不同的狀態。記得之前導師梁祖堯說過，希望我學會接受別人的讚賞，平時習慣聽別人讚賞就說：『不是啦』，但其實不用太早否定，不過我仍在學習當中。」

場地：2+studio

記者：陳心怡

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