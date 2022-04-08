【Long D】陳凱詠張明偉向港片致敬 　MV合演天若有情+國產凌凌漆

▲ 陳凱詠張明偉扮《天若有情》。

Jace陳凱詠新歌《Long D》MV為了配合充滿玩味的R&B編曲，今次MV特意花時間精心籌備，當中Jace更重現5大經典港產片橋段，再換上另外5套造型服飾，瘋狂換上10套衫，她笑言：「第一次換咁多套衫原來咁攰！」

《Long D》這首歌的緣份來自去年《UNBORDERED》演唱會Jay Fung擔任嘉賓，她說：「得知Jay Fung 會為我製作這次新歌，我感到十分興奮。上次《UNBORDERED》演唱會他在台上說寫了一首歌給我，想不到是真的！同時有幸成為我今年第一首推出的作品，十分感謝他！」

《Long D》曲風是Jay Fung拿手的R&B，營造出晨曦初醒睡眼朦朧的慵懶感覺，一聽就令人放鬆繃緊的神經。而歌詞就是描繪著甜蜜的「Long D」(Long Distance Relationship 遠距離戀愛)，打破大家對Long D的既定印象，即使要分隔兩地，但只要二人心意相通，任何難題都能克服。

▲ 扮《花樣年華》

MV畫面溫馨之餘更充滿玩味，Jace與男主角張明偉做對手戲，重現各個經典電影場面，有反串《國產凌凌漆》倒地取彈頭、《秋天的童話》十三妹和船頭尺贈送手錶、《天若有情》身穿婚紗飛電車車、《花樣年華》周慕雲與蘇麗珍撐枱腳，以及《瘦身男女》兩人地獄式減肥經典片段。

▲ 《瘦身男女》

Jace憶起當日拍攝情況：「真的很有趣，尤其拍到《瘦身男女》一幕，我與張明偉都變成『加大碼』，將cushion和枕頭狂塞在衣服中，大家玩到得意忘形完全忘了在拍MV。」

▲ 反串《國產凌凌漆》。

她表示：「Long D 是一個較港色英文的詞語，香港人耳熟能詳，如這次MV一樣，我希望加入一些讓香港人會有共鳴的畫面，讓正經歷遠距離戀愛的香港情侶可以感受到那份獨特情懷和有同感。我和拍攝團隊在20小時內拍攝多個場景、情節及換造型，跟男主角雖然首次合作都很有火花，希望大家都感受到當中的用心和甜蜜，特別是正在經歷遠距離戀愛的情侶。」

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