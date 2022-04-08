【呈請破產】福臨門後人徐德強再被呈請破產　就另宗破產呈請須披露文件

▲ 福臨門第三代負責人徐德強今再被入稟高院呈請破產。資料圖片

有「富豪飯堂」之稱的福臨門酒家，其第三代負責人徐德強近年屢遭入稟追討債務，並遭呈請破產。徐早前申請重組債務獲通過，惟債權人之一中財財務有限公司質疑徐德強聲稱拖欠家人之債務突然大增，早前向高院申請要求徐披露部份文件獲批，據高院判詞顯示徐累積債務申索金額達9.04億元。而中財財務有限公司日前亦入稟高院呈請徐德強破產，有關破產聆訊排期至下周二(12日)於高院進行。

呈請人中財財務有限公司，答辯人徐德強。資料顯示，呈請人曾於2021年2月入稟高院，向徐德強及昶華有限公司追討逾4,140萬元。據司法機構網頁顯示，有關破產呈請聆訊將於下周二(12日)於高等法院進行。

徐德強早前亦遭另1間財務公司入稟呈請破產，徐其後申請債務重組，並於2021年3月舉行之債權人會議獲通過。債權人之一中財財務有限公司則反對決議，並要求徐披露部份文件，早前向高等法院提出有關申請，法官昨(8日)頒下判詞批准部份申請。

法官昨於判詞指出，徐德強於2020年11月遭入稟呈請破產，徐於2021年初根據《破產條例》申請個人自願安排(Individual Voluntary Arrangement，即IVA債務重組)。徐建議支付1,300萬元抵銷逾6.13億元債務，當中約2.06億元涉及家庭成員及昶華有限公司，法庭並於同年2月委任債務重組代名人處理債務重組事宜。

判詞續指出，債權人會議於同年3月舉行，當時代名人呈交報告顯示徐的欠債為9.04億元，其中家庭成員及公司部份共涉4.27億元，比徐最初呈交的負責狀況說明書所顯示的大幅增加，最終債務重組逾79%債權人投票通過。

債權人之一中財財務有限公司於同年4月申請推翻或延遲有關債務重組決議，質疑涉及家庭成員債務突然大增，沒有充分證據支持及解釋等，遂向高院申請要求徐披露有關文件，以了解徐的財務狀況。法官批准部份申請，徐須向中財財務有限公司披露部份文件，並須就申請支付40%訟費。

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記者：林育慧