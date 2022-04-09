【貪錢女友】女友為一杯奶茶錢起爭執　港男憂婚後沒將來︰愛我啲錢定我個人

▲ 有港男指女友為一杯奶茶錢起爭執，不知女友是否只是愛他的錢。

剛剛初嘗戀愛滋味的港男，與女友拍拖半年，卻發現女友因為「一杯奶茶錢」而大發脾氣。港男憂心婚後會為錢吵架，未能共渡餘生，遂將事件在網上討論區公開，求網民給意見「女友娶唔娶得過」。

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女友揚言婚後收入上繳

該名港男近日於「香港討論區」，以「女朋友為錢銀發脾氣」為題發文，提到女友是他的初戀，兩人拍拖半年，由於男方收入較女友高，所以一直以來使費都是男方支付。近日女方不滿要自己付錢買奶茶，而大發脾氣指責港男，港男在文中澄清並不是不付錢，只是慢了付。事後男方覺得女友偶爾支付小額使費「無乜所謂」，港男反被指責斤斤計較。

他在留言回覆網民時稱，女友明言兩人婚後，男方收入都屬於自己，更以身邊朋友為例，力證男友應該負責女友所有開支。女友指朋友們的另一半，平時都有給零用錢，開支使費也由男方支付。女友連番行為，令港男陷入兩難當中，覺得自己很愛女友，但另一方面，不知道對方是愛他的錢還是他的人。

網民︰為錢一齊娶唔過

有網民回應指，港男僅憑「1杯奶茶試真心」很值得，有人認為女方只為錢跟他在一起「娶唔過」，更叫港男多談幾次戀愛，就知哪一類女仔「娶得過」，今次「當交學費」。另有網民認為兩人可以結婚，但要有心理準備將所有收入上繳，亦有網友指「娶唔娶得過睇你有幾愛」。

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責任編輯︰陳麗薇