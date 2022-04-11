【酒店Staycation】千禧新世界香港酒店x嬌蘭推閨蜜住宿　送$1000嬌蘭禮品兩份＋早餐

▲ 千禧新世界香港酒店與法國美妝品牌嬌蘭合作。（圖片由酒店提供）

千禧新世界香港酒店與彩妝及香水品牌法國嬌蘭Guerlain由4月11日至5月30日合作，推出以美妝為題的住宿套餐。客人可以入住全新裝修客房，享每房兩份法國嬌蘭獨家禮品、免費自助早餐，適用於22年4月12日至5月31日期間之住宿。

最新影片

『閨蜜美程』住宿套餐可入住任何一間尊尚客房，每房每晚由港幣1,780元起。位於行政樓層的客房設計以淺木色調及大地色系為主，部分客房更增設Dyson風筒及Type C快速充電接口等設施。

另外，每間客房獲贈港幣1,000元的法國嬌蘭禮品套裝兩份，每份包括一套六件皇牌產品如殿級蜂皇精華爽膚水（15ml）、AQUA ALLEGORIA花草水語淡香氛系列（1ml）及L'art & La Matiere藝術沙龍香氛系列淡香氛（2ml）等。

每份套裝另有一封禮品換領信讓客人於K11 MUSEA專門店享用蜂皇手部護理服務及換領蜂皇眼霜試用裝。

住客亦可親臨酒店頂層的行政酒廊，觀看維多利亞港海景，並享其他聚賢薈禮遇如迎賓水果、個人化住房及退房登記服務、Café East雙人自助早餐、聚賢薈全天候供應之美點及雞尾酒時段（兩位）、免費享用迷你酒吧內的非酒精飲品 （不設補充）、延遲退房至下午三時（視乎房間供應情況而定）及酒店的餐廳及酒吧八折餐飲優惠。

此外，住客將獲贈K11 Art Mall電子購物券，適用於其商場的指定商戶。酒店現接受大家以支付寶、八達通、Tap & Go及微信支付四種電子支付工具付款。隨著推出新一輪電子消費券計劃，客人只需提前於酒店網頁進行預訂並以信用卡作全數擔保，即可於酒店付款時使用消費券。

查詢及詳情請按此瀏覽。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文