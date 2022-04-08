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【肥美人】下同首播迎戰《金宵大廈2》 29位重磅美人爭妍鬥麗比才藝 競逐16強寶座

娛樂 19:09 2022/04/08

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《肥美人》由駱振偉、陳葦璇主持及參加者邢洋陽（左起）。

ViuTV於去年12月宣布舉行選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMI（Body Mass Index）達到25以上﹅有才華及有實力的女士參加。

大會早前已公佈29位參加者的詳細資料及於Facebook專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，俾網民投選喜愛女孩一票，而獲得最多心心的12號邢洋陽（洋腸）已經直接晉身16強。

《肥美人》將於下星期一（4月11日）晚9時半首播，即是與對台TVB的《金宵大廈2》同時段對撼。

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《肥美人》由駱振偉、練美娟、陳葦璇任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我﹅發揮才華，呈現「自信就是美」。至於主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏；以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能由29位參加者選出16強。

參加者們技驚四座，為評審們帶來不少驚喜。其中，體重達268磅，BMI 38.4 的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」

獲得最多心心的12號邢洋陽直接晉身16強。

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，係29位參賽者中最重磅的一位。

Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」

被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上France Vogue 雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。

8號陳映同（Lezlie）

撰文 : TOPick柴犬出動

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