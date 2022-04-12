【減肥大作戰】居家抗疫體形變肥磅數急增　中醫教6招無痛式消脂減肥【附消脂食物】

在家抗疫不知不覺增肥了，但又怕減肥太辛苦？註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁表示，想要無痛式的體重管理，要先了解自己體質，選擇合適的食物。她分享飲食6招，有助減磅消脂。

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1. 避免進食太多加工食品、精製食物

在家煮食，應以清淡為主。盡量避免進食加工食品，例如罐頭、即食麵、零食餅乾等，因這些食品含有多味精、防腐劑、添加劑、反式脂肪。

何醫師解釋，對身體而言，過度加工的食物是一些容易生濕生痰的食物，例如曲奇餅。曲奇餅的牛油和糖，一般是不良的油脂和糖分，是引致身體積聚痰濕的原因。

2. 選取原狀食物

進食沒有加工的肉類、雞蛋、蔬菜、水果、堅果等。按照自己體質選擇合適的肉類和蔬菜。

肉類例子：

豬肉性平；海鮮，多偏涼或寒；蝦肉、雞肉，性溫；牛、羊，性溫。

瓜果蔬菜，多為寒涼。若想選溫性食物，例子如下：

薑、蔥、蒜、韮菜，性溫；南瓜、栗子，性溫。芒果、菠蘿、荔枝、龍眼，偏溫。

3. 堅持飲茶

何醫師指，《神農本草經》中記載：「神農嘗百草，日遇七十二小毒，得茶而解之。」茶有解毒作用，還有助消滯利尿，保持身體的水液代謝正常。

茶的屬性溫涼，按其發酵程度而言，發酵程度愈高，其寒涼性愈低。大家可按自己體質，每天飲用一至兩杯茶，例如紅茶、綠茶。

4. 使用合適的烹調方法

相比煎、炒、炸、燒這些方式，蒸、燉、煮、熬、快炒、涼拌這些方式使用的油分較少，也可以保存更多食物中的維生素。

5. 足夠的優良蛋白質

優良蛋白質的食物例子：雞肉、雞蛋、海鮮、深海魚類、豆類。攝取足夠的蛋白質，配合適當的負重運動，減少因節食而流失肌肉。因為肌肉也是我們身體燃燒能量的主要組織。

貼士：

豆類、合桃、深海魚等，例如三文魚、鯖魚、沙甸魚、比目魚，均含有豐富的Omega-3，有助降低身體中的低密度膽固醇「壞膽固醇」。

Omega-3屬於多元不飽和脂肪，雖然非常重要，但進食過多仍會增加熱量，故也應注意總攝取量。

6. 多菜少肉

建議多吃蔬菜、水果，增加食物纖維、維生素及抗氧化物。蔬果可增加飽腹感，同時又不會增加太多熱量。

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內容獲「何慧欣醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣