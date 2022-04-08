【強制檢測】再多25處所納入強檢　涉沙田禾輋邨、青衣灝景灣等【附名單】

▲ 市民須於指定日子完成強檢。（陳靜儀攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，再有25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月9日至10日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢被納入強檢的大廈如下：

沙田乙明邨明耀樓

沙田禾輋邨景和樓

大圍新翠邨新月樓

屯門三聖邨進漁樓

屯門新屯門中心4座

屯門良景邨良萃樓

天水圍天富苑偉富閣

天水圍天麗苑

天水圍俊宏軒7座

上水彩蒲苑彩螢閣

九龍城啟晴邨樂晴樓

藍田康華苑頌康閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

牛頭角彩德邨彩誠樓

青衣長康邨康祥樓

青衣灝景灣3座

青衣海悅花園1座

何文田愛民邨新民樓

馬鞍山利安邨利興樓

馬鞍山恆安邨恆日樓

石硤尾白田邨盛田樓

長沙灣長沙灣邨長泰樓

長沙灣李鄭屋邨和平樓

柴灣興民邨民澤樓

大埔太和邨居和樓

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：黃悅晴