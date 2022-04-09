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【食用安全】 Kinder產品疑受沙門氏菌污染　食安中心呼籲停止出售比利時涉事廠房產品

社會 19:23 2022/04/09

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食安中心繼續調查 Kinder有產品受污染事件。（經濟日報圖片）

Kinder有兩款朱古力疑受沙門氏藥污染，食物安全中心今日（9日）表示，中心繼續積極跟進事件，並建議業界停止使用、下架及停售所有生產自費列羅位於比利時阿爾隆廠房的健達產品，同時呼籲市民不要食用有關產品。

中心得悉比利時聯邦食物鏈安全署發出聲明，指位於比利時阿爾隆、生產部分健達產品的費列羅廠房，因產品懷疑受沙門氏菌污染已暫時停運。目前所得資料顯示，至今受事件影響的均為健達（ Kinder）產品。該聲明亦指出，涉事廠房每年產量佔全球健達產品約百分之七。

為審慎起見，中心建議業界停止使用、下架及停售所有生產自該廠房的健達產品。中心再與本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現，除中心4月6日及4月8日提及已停售、下架及回收的產品外，至今未發現其他相關產品在香港出售。

業界如持有受影響產品，應與中心聯絡。受影響產品的資料可參閱中心的食物事故報表網頁，業界及市民亦可致電費列羅亞洲有限公司服務熱線2956 0383，查詢相關事宜。

發言人指感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

中心已就事件通知業界，亦已加強抽取相關產品樣本進行化驗，並會繼續跟進事件、密切聯繫海外有關當局和採取適當跟進行動，調查仍然繼續。

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記者：伍瑋瑋

 

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