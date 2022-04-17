【院內死亡】律敦治醫院84歲癌病人疑膠袋笠頭後不治　院方報警及由死因庭跟進　　

▲ 律敦治醫院84歲癌症男病人頭上套有膠袋，搶救後死亡。（經濟日報資料圖片)

律敦治醫院發生癌症患者疑膠袋笠頭自殺事件，院方晚上（17日）公布一名84歲癌症男病人留醫時，被醫護發現頭上套有膠袋，進行急救後不治，院方已報警並將有關個案交由死因裁判官跟進。

院方指，該名84歲男病人，4月9日因氣促及骨痛入住內科及老人科病房，經評估後初步診斷為轉移性癌症，醫護人員評估病人臨床情況及情緒均穩定。醫護人員於今早約6時半巡查病房時，病人正在床上休息，並無異樣。

直至早上約7時，病人被發現頭上套有膠袋，醫護人員馬上為病人移除膠袋及進行急救，並通知家人有關情況，病人經搶救後於早上7時20分離世。院方已報警交由警方調查。

律敦治醫院指對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供協助，並配合警方調查。院方非常關注有關個案，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查件事件經過。

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記者：伍瑋瑋