【修例風波】司法機構：83%反修例案件已結案　目標明年完成審理餘下區域法院案件

▲ 司法機構指，約83%反修例案件已結案。（立法會直播截圖）

司法機構政務長梁悅賢指，截至今年2月底，各級法院接獲約2,100宗涉及2019年反修例的案件，當中約83%已結案；各級法院共接獲85宗與《港區國安法》的案件，其中7成半已結案。 她說，反修例的案件只剩下一成多尚在區域法院案件，目標是明年能夠完成審理。

立法會財務委員會今日召開特別會議。律政司司長鄭若驊補充，涉及2019年「反修例」的案件，較嚴重的暴動和非法集結等罪行，由刑事檢控科特別職務組專責處理，有關組別共收到警方提交1,175宗案件，其中1,156宗並已完成處理，佔當中98%。她批評，有人肆意批評律政司的檢控速度緩慢，是基於錯誤訊息並忽略客觀事實。

另外，律政司在本年度總預算開支約為23.4億，比上年度的修訂預算增加約19.5%。

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責任編輯：陳葆琳