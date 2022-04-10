  • 28°C
香港時間 : 2022410日 (週日) 16:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新增1,921宗確診個案　888宗經核酸檢測揪出【不斷更新】

社會 16:33 2022/04/10

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新增1,921宗確診個案，888宗經核酸檢測揪出。

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席簡報會，交代最新疫情。

今日（10日）新增1,921宗確診個案，包括888宗核酸檢測及1,033宗快速檢測個案，有18宗屬輸入性個案，當中13宗於機場檢測時揪出，有6宗在4月8日抵港，分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港；餘下7名確診者在4月9日抵港，其中3名乘坐JL029由日本東京到港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。累計第五波疫情1177,552宗陽性個案，當中738,491宗經核酸檢測揪出，439,061宗屬快速檢測陽性個案。

【湊得輕鬆啲】染疫後轉陰性不代表完全康復　中醫：咳嗽時間愈長對肺部有影響

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜 

相關文章

【封區檢測】港府圍封鴨脷洲利東邨東逸樓　料明日下午1時完成【不斷更新】
今日 16:08
【封區檢測】港府圍封鴨脷洲利東邨東逸樓　料明日下午1時完成【不斷更新】
【隔離設施】渠務署7日完成接駁新田隔離設施排污系統　黃偉綸感謝工程團隊齊心協力
今日 12:45
【隔離設施】渠務署7日完成接駁新田隔離設施排污系統　黃偉綸感謝工程團隊齊心協力
【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價
今日 16:01
【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價

你可能感興趣

【封區檢測】港府圍封鴨脷洲利東邨東逸樓　料明日下午1時完成【不斷更新】
今日 16:08
【封區檢測】港府圍封鴨脷洲利東邨東逸樓　料明日下午1時完成【不斷更新】
【隔離設施】渠務署7日完成接駁新田隔離設施排污系統　黃偉綸感謝工程團隊齊心協力
今日 12:45
【隔離設施】渠務署7日完成接駁新田隔離設施排污系統　黃偉綸感謝工程團隊齊心協力
【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價
今日 16:01
【李家超參選特首】李家超感謝部分選委支持　稱修例風波歷史會有公平評價
劉家獻 衞生防護中心 衞生署 傳染病 經濟 疫情 香港

最高瀏覽

【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】
11:52 2022/04/09
【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
10:18 2022/04/09
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
15:13 2022/04/07
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生