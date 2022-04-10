【第五波疫情】新增1,921宗確診個案　888宗經核酸檢測揪出【不斷更新】

▲ 新增1,921宗確診個案，888宗經核酸檢測揪出。

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席簡報會，交代最新疫情。

今日（10日）新增1,921宗確診個案，包括888宗核酸檢測及1,033宗快速檢測個案，有18宗屬輸入性個案，當中13宗於機場檢測時揪出，有6宗在4月8日抵港，分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港；餘下7名確診者在4月9日抵港，其中3名乘坐JL029由日本東京到港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。累計第五波疫情1177,552宗陽性個案，當中738,491宗經核酸檢測揪出，439,061宗屬快速檢測陽性個案。

【湊得輕鬆啲】染疫後轉陰性不代表完全康復 中醫：咳嗽時間愈長對肺部有影響

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜