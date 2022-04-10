【第五波疫情】新增1,921宗確診個案　888宗經核酸檢測揪出【不斷更新】

▲ 新增1,921宗確診個案，888宗經核酸檢測揪出。

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席簡報會，交代最新疫情。

【17:11】

歐家榮稱，為防止市民將快測陰性結果上截申報平台，現時平台已要求申報人確認檢測結果陽性才可繼續呈報。

【17:06】

歐家榮稱，全民快測可揪出2,202宗陽性個案，當大68.7%個案沒有病徵，可堵截隱形傳播鏈，證明行動有成效。

【17:01】

對提高兒童接種率方面，歐家榮承認現時3至11歲兒童接種比率偏低，並不理想，只有6成人打第一針，建議3歲以上可打科興，5歲以上可打復必泰，呼籲家長在開學前為子女打針。

當局應對第六波疫情對策，歐家榮指現階段未能預計會否出現新一波疫情，當局會密切監察疫情發展。

【16:50】

歐家榮指，預期快速檢測呈報個案會上升，4月8日前呈報的個案，421,439宗當中65%出現病徵，餘下則沒有，但自昨日（9日）開始，經平台核實的2,202宗個案中，有68.7%個案沒有病徵。過去一周（4月1日至4月7日），經快速檢測及核酸檢測發現的陽性個案比例分別是1比1，波幅介乎0.87%至1.22%，但昨天快速檢測的比例較核酸檢測有明顯的升幅，分別是1.8比1。

【16:40】

醫院管理局表示，再多65名染疫者離世，今波疫情累計8,557宗死亡個案，詳情即看【下一頁】。

【16:38】

歐家榮指死亡個案有下降趨勢，過去2日快速測試呈報個案共2,202宗，詳情即看【下一頁】。疫苗分析方面，死亡個案中有73.5%從未打針，14.7%打1針，11.6%打兩針；沒有打疫苗的病死率是2.92%，較已1針、2針及3針的病死率分別是0.93%、0.15%、0.03%, 如打3針的病死率與沒有打針組別相差97倍。

80歲或以上長者中，沒有打針者的病死率是10.01%，已1針、2針及3針的病死率分別6.36%、3.58%、1%，如打3針的病死率與沒有打針組別相差10倍。

10萬宗兒童個案有48宗曾嚴重或危殆，接種疫苗後比率相差8倍，詳情即看【下一頁】。

【16:37】

在死亡個案方面，公立醫院再多65宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,557宗，呈報個案的病死率約為0.727%；80歲或以上個案中，病死率達10%。

【16:30】

今日（10日）新增1,921宗確診個案，包括888宗核酸檢測及1,033宗快速檢測個案，累計第五波疫情1177,552宗陽性個案，當中738,491宗經核酸檢測揪出，439,061宗屬快速檢測陽性個案。

今日確診個案中，有18宗屬輸入性個案，當中13宗於機場檢測時揪出，有6宗在4月8日抵港，分別從馬爾他、菲律賓、土耳其、美國、希臘及印尼抵港；餘下7名確診者在4月9日抵港，其中3名乘坐JL029由日本東京到港，2人在法國乘航班TK083，1人在西班牙乘航班TK083，1人由印度抵港。其餘5宗輸入性個案在檢疫酒店經快速抗原檢測陽性，有2宗檢疫第4天陽性，3宗第5天陽性；2宗由澳洲抵港，由南非、英國、挪威抵港各1宗。

基於今日有3名確診者乘同一班航班由日本東京抵港，故當局要求日本航空暫停由東京至香港的航班7天，由11日至17日；亦要求土耳其航空暫停由伊斯坦布爾至香港航班7天，由4月10日至16日。

基因分析方面，昨天（9日）公共衞生化驗服務署就634個樣本進行基因分析，全部不含L452R變種病毒，624個樣本對L452R變種病毒呈陰性，並對Omicron變種病毒呈陽性。

昨日沒有新增院舍呈報出現確診個案，而已有爆發的院舍中，有23間安老院舍再有確診個案，涉29名院友，另有10間殘疾院舍再有新增個案，涉及13名院友。

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記者：陳麗娜