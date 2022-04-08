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【金宵大廈】樊亦敏負傷現身透露黃婉華將三度轉色　黃子雄望與Amy成為最佳螢幕情侶

娛樂 18:03 2022/04/08

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樊亦敏、黃子雄一同受訪。（梁樂欣 攝）

TVB劇集《金宵大廈2》現正熱播，劇組於TVB電視城舉行《金宵大廈2》的宣傳活動。

有份演出單元「姐姐」的樊亦敏、黃子雄、林景程、黃婉華齊齊出席，分享拍攝感受。

【金宵大廈2】單元《七樓半》+《姐姐》預告曝光　工人姐姐黃婉華被落降：你對我做過啲乜嘢？

最新影片：After Class專訪

樊亦敏受腳傷

負傷上陣的樊亦敏獲歐瑞偉和監製葉鎮輝上前慰問，她透露傷勢：「左小腿韌帶撕裂，可能因之前拍攝經常穿高跟鞋，加上最近到內地拍攝以致比較奔波，有天太心急便跌倒。」

她透露傷勢：「左小腿韌帶撕裂，可能因之前拍攝經常穿高跟鞋，加上最近到內地拍攝以致比較奔波，有天太心急便跌倒。」

剛從內地回港的她謂：「隔離了21天，可能因很久欠缺休息，任睡令我沒有罪惡感，不回覆電話也不會被罵。」

【金宵大廈2】蘇皓兒事前做足功課　伍詠薇讚CG特技手法夠震撼

（梁樂欣 攝）

欲成最佳螢幕情侶

身旁的黃子雄指：「今次是我們首次合作。」樊亦敏補充：「第二次是《十月初五的月光》。」

黃子雄表示：「我要跟Amy成為最佳螢幕情侶，40-50歲的Age Group。」樊亦敏笑言：「50-80歲才對。」

黃子雄認為：「跟今次的拍檔合作得很開心，景程有很多可歌可泣的場面，會有些很Emotional的事情發生。」

他續指：「我們有隻狗，牠跟我們很合拍，Amy會帶些很好的美食給狗狗吃。」

樊亦敏表示已跟狗狗成為了朋友，偶爾會約岀來。

（梁樂欣 攝）

黃婉華將轉色

談到劇情，她稱：「黃婉華於劇中會轉3次色，只得她會轉色。而林景程作為女婿，他很稱職，我覺得我做他的岳母太年輕了。」

樊亦敏指當時的她很重，如今則已減了36磅，更連《開心速遞》三太的服裝也穿不上。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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