【DSE2022】抗疫的士熱線早上6至8時只服務DSE考生　考評局籲提早執行李【附建議行李清單】

▲ 抗疫的士熱線在文憑試期間，於早上6時至8時只服務到竹篙灣應考的考生。（資料圖片）

考評局昨日（7日）聯同教育局舉辦「學校領導人論壇」，向超過800名校長及學校代表講解今屆文憑試最新安排。考評局今（8日）於網站上載有關簡報，當中提到，抗疫的士熱線3693 4770，在文憑試期間於早上6時至8時只服務到竹篙灣應考的考生，非緊急考生可於早上8時後至晚上10時預約。

考評局指，相關考生可在早上6時至6時30分，聯絡抗疫的士熱線3693 4770，並提供姓名、考生編號、身分證號碼、聯絡電話、登車位置、確認是確診者或密切接觸者等資料；另外，考生致電考評局公開考試資訊中心時，亦要交代全名、考生編號、 聯絡電話、於竹篙灣首個應考的科目或卷別等資料。

考評局又指，消防處考生專線5211 9422只服務需到竹篙灣應考的考生，呼籲其他市民請勿致電。更多有關到竹篙灣社區隔離設施應試安排，可瀏覽考評局相關簡報。

考評局建議，考生在每個考試日提早起床， 預留約20分鐘時間進行快速檢測；考生在開考前亦應預先執拾行李，必備以下物品：

文具、計算機及收音機等應試物品

温習書本及筆記

衣物

手錶

電子設備及充電線

數據卡或「WiFi蛋」

強制檢疫考生如已接種兩劑疫苗，在檢疫第6及7天檢測結果呈陰性，檢疫7日即可離開；確診考生如在檢測陽性後第6及7日的檢測結果為陰性，可在隔離7日離開。如未完成兩劑接種，檢疫或確診考生可在檢疫14日後離開。考生離開時會獲安排乘坐穿梭巴士到青衣港鐵站，其後應按准考證上的資料，到試場應考餘下科目的考試。

考評局又說，將於下星期初或之前，更新2022年文憑試《在試場實施的預防措施及應變安排》及考生健康申報表，並把資料上載至考評局網頁，提醒學校及考生密切留意。考評局又指出，會繼續與教育局、公共衞生專家及學界保持聯繫，並留意疫情發展，如需進一步調整考試安排，會盡快公布。

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記者：黃悅晴