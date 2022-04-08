【耳念珠菌】瑪嘉烈醫院5名病人染耳念珠菌　其中1人因自身疾病昨日離世

▲ 瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今（8日）公布，院內出現耳念珠菌群組。一名78歲的內科及老人科住院女病人，3月18日的恆常篩查中發現帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。院方展開追蹤篩查後再發現3名年齡介乎58指88歲的病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，3人中有2名病人現正接受隔離治療，情況穩定，餘下1名病人已出院，醫院已通知衞生防護中心跟進有關個案。



另外，一名95歲的女病人3月26日因肺部感染入住內科及老人科病房，在本月1日的恆常篩查中顯示帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀，病人於同日出院，惟4日再次因肺部感染入院，並於昨日因自身疾病離世。



院方已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心，並指會徹底清潔及消毒相關病房、加強病人及環境篩查，以及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

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責任編輯：黃小冰