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【版權修例】商經局已就更新版權制度完成公眾諮詢　擬今年上半年向立法會提交修例草案

政治 20:44 2022/04/08

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政府今日立法會工商事務委員會遞交文件指，已完成更新版權制度的公眾諮詢，目標在今年上半年向立法會提交修例草案。（經濟日報資料圖片）

政府今日立法會工商事務委員會遞交文件指，已完成更新版權制度的公眾諮詢，目標在今年上半年向立法會提交修例草案。

商務及經濟發展局表示，今次修例是希望加強在數碼環境中對版權的保護，幫助打擊大規模的網上盜版活動；而擬議的版權豁免，將容許使用者在很多互聯網上常見的活動（例如戲仿）中使用版權作品，保障他們的表達自由。

當局在文件指出，在3個月的公眾諮詢期間，大部分回應者認同有迫切需要更新版權制度，亦整體上支持以《2014年版權（修訂）條例草案》，作為修訂《版權條例》的基礎。

對於有版權擁有人建議，應加入條文打擊非法串流裝置，當局回應指無計劃採納建議，解釋在今次修訂《版權條例》後已可以達到同一目的，而絕大部分海外地區亦無就非法串流裝置訂定條文。

另外，對於有不少版權擁有人建議，引入專為版權而制定的司法封鎖網站機制，當局亦回應指，版權擁有人現時亦可向法庭申請強制令，認為沒有需要另行設立機制。

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記者：胡偉明

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