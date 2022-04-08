【隔離設施】海關開發「營健通」電子平台　供潭尾隔離市民點餐申報資料

▲ 海關在元朗潭尾社區隔離設施，利用開發「營健通」應用程式。(海關 fb)

本港第五波疫情下，政府在中央協助下建出多個社區隔離設施，其中元朗潭尾社區隔離設施由香港海關管理。海關資訊科技科特別研發出「營健通」電子平台，提供有關營內食、住、行資訊，為市民提供最佳服務。

據海關介紹，入營人士入住設施時，只需掃瞄專屬二維碼登入，填妥資料包括檢測日期、已接種疫苗劑數、飲食習慣、醫療或特別需要等，便可登記入住，登記後，入營人士即可直接於「營健通」程式內選擇早午晚餐及提出物資要求，以便工作人員作出跟進，海關期望能藉此加強與入營人士溝通。

海關調配共400名人員管理元朗潭尾社區隔離設施，早前亦在社交平台中列舉了營內提供的基本物資、可供應物資，及建議自備物資清單，讓市民有更充足的準備。



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責任編輯：蘇文軒