【特首選舉】黃玉山形容李家超有魄力、有擔當　可助香港抵擋外來勢力

▲ 港區全國人大代表兼基本法委員會委員黃玉山。（資料圖片）

港區全國人大代表兼基本法委員會委員黃玉山認為，李家超愛國愛港的政治立場堅定、有魄力、有擔當，其過去經驗，能夠幫助香港抵擋有可能發生的外來勢力對香港的影響，是合適的特首人選，對他參選予以支持。他又指，李家超在公務員隊伍多年，可以團結公務員同心協力工作。

黃玉山形容，李家超有能力、具充足經驗，人品正直，希望李家超能夠順利當選。表示，雖然他的經驗主要集中在警務方面，經濟、金融、文化、教育等範疇涉獵較少，「但這個世界不可能是全材，甚麼都識」，作為特首，要領導有能力的人幫他做事，將來司局長可為他效力經濟及民生事宜。

他說：「作為特首要有領導的胸襟，得到其他人對他的支持，肯為他做事，我覺得不一定要樣樣都識……假以時日會得心應手。」

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記者：陳葆琳