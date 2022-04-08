【食物安全】Kinder兩款朱古力疑受沙門氏菌污染　百佳及City Super有出售

▲ 食物安全中心。（資料圖片）

食物安全中心今（8日）指，英國食物標準局、愛爾蘭食品安全局及新西蘭初級產業部均發出通告指，健達產品因可能受沙門氏菌污染而在當地回收。中心繼早前公佈有進口商曾進口疑受感染的朱古力後，【詳情即看：下一頁】，在跟進調查中再發現有進口商曾進口受影響產品，呼籲市民不要食用，以呼籲業界暫停出售。

疑受感染產品資料如下：



（產品一）

產品名稱：Egg Hunt Kit

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包150克

此日期前最佳：二○二二年八月二十一日

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

回收熱線：2606 8658



（產品二）

產品名稱：牛奶朱古力出奇蛋 3 x 20g

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包60克

此日期前最佳：二○二二年十月二十四日

進口商：City Super Limited

回收熱線：2736 3866

中心指，有關進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線，查詢有關產品的回收事宜。



中心亦解釋，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。中心已加強抽取相關產品樣本進行化驗和就事件通知業界，並會繼續跟進事件、密切聯繫海外有關當局和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：黃小冰