【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心

▲ 任達榮（左）形容，李家超工作投入、細心，是適合當特首的人選。（政府新聞處）

李家超服務警隊逾30年，曾破獲多宗全城關注的大案。其前上司、警務處前副處長任達榮接受ToPICK訪問時形容，李家超對工作投入、細心、反應快，而過往在警隊工作全面，認為他是合適的特首人選。

任達榮在2007年出任副處長，之後在2010年退休。他憶述，在警隊生涯中，與李家超多次共事，工作上很有淵源。

我離開O記（有組織罪案及三合會調查科）時，就是李家超接手，之後出任行動處處長，對方則是西九龍總區指揮官，又再合作；到出任副處長時，李家處則是刑事及保安處處長，多年來工作上很有淵源。

他認為，李家超對工作投入，而且細心，擅於偵緝工作，涉獵過警隊中多個大範疇，相信，李家超在警隊多年的訓練及經歷，加上在問責班子多年，是特首的合適人選。

他出名反應很快，不論是查案還是大型行動，遇到棘手地方，大家都有商有量。與他合作時，做事很爽快、很有效率，稱得上「快而準」。

對於李家超被質疑是「武官」出身，對其他政策範疇未必熟悉。任達榮稱，每個局長都要統領整個政策局，又以2019年為例指，保安局當時除了統領紀律部隊，也要與其他部聯繫，更相信「武官」背景或是李家超優勢。

當時旺角警署附近有政府工程，出現大量磚頭，保安局即時聯絡其他部門叫停工程，移除武器，證明他（李家超）工作不止涉及保安。而且警隊習慣會預先作環境掃瞄（Environmental scanning），提早作預案，可以佔上風處理，更能應付危機。

李家超以19歲之齡，在1977年加入警隊，在1997年晉升為總警司，到2010年升任副處長。他曾協助破獲紙包飲品迷魂案、張子強馬草壟炸藥案等。

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記者：陳宛彤