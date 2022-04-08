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【虛假說明】「尿袋」容量僅達聲稱約6成　海關拘捕2人檢229件同款貨

社會 22:10 2022/04/08

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懷疑附有虛假商品說明的外置充電器。(政府新聞處)

香港海關發現一款外置充電器，實際容量僅達聲稱容量約6成，昨日（7日）在涉案分銷商檢獲229件懷疑附有虛假商品說明的外置充電器，市值約3.8萬元，並拘捕分銷商男董事及零售商女東主。

海關早前接獲舉報，指一個外置充電器分銷商所售賣一款聲稱容量為「6000毫安培小時」的外置充電器，其實際容量與聲稱容量不符。人員於灣仔一間零售商試購該款外置充電器，並把2個樣本送往認可檢測所檢驗電容量。結果顯示2個樣本的電容量分別為3,715毫安培小時及3,755毫安培小時，與貨品所聲稱不符。

海關昨日搜查該零售商及其分店，並沒有發現該款外置充電器；同日亦搜查分銷商辦公室，檢獲案中懷疑附有虛假商品說明的外置充電器。行動中拘捕分銷商一名39歲男董事及零售商一名40歲女東主。案件仍在調查中，海關將會就檢獲的外置充電器作進一步檢驗，以確定其電容量。 

除搜查涉案零售商及分銷商外，海關暫未有發現該款外置充電器出售。

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責任編輯：蘇文軒

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