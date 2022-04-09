【第五波疫情】林鄭月娥：當確診數字下降至3位數字　打算取消每日抗疫記者會【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥出席例行抗疫記者會。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（9日）繼續出席例行疫情記者會，創新及科技局局長薛永恒亦有陪同。

【11:40】

現時社區隔離設施分4類：

1. 中央援建、設於6個地方的社區隔離設施

2. 竹篙灣檢疫中心及鯉魚門檢疫中心

3. 早前租用的酒店

4. 早前徵用的屋村及兩個過渡性房屋項目

如沒被大量使用，屋村及兩個過渡性房屋項目會優先交還予居民，期望下星期初決定何時儘早歸還及正輪候居民。

【11:30】

她相信核酸檢測確診的數字會持續下降，近日確診百份比下降至1%，但快測數字會上升，如未來數天不會大幅上升，4月20日會按早前公布的社交距離措施推行。

林鄭表示，確診數字下降至3位數字，她打算結束每日舉行的抗疫記者會：稱「我仍然很樂意見大家，但相信大家都好悶」，她希望早些有這個情況消失，代表香港疫情受控制。

【11:26】

林鄭指，對於疫苗接種率上升緩慢感到失望。她指，本港即將恢復面援復課，再次鼓勵家長帶子女接種疫苗。

【11:20】

政府包裝了350萬個防疫服務包，並已分派310萬個防疫服務包予270萬個家庭。

【11:15】

政府自昨日起開始一連三日進行自願快速檢測測試，林鄭指目標是協助政府更加好掌握本地整體情況，有助制定下一步抗疫措施。另外，針對OMICRON的變種病毒，很多人不知道自己已染疫，而又在社區流動，容易傳播，全民快速有助揪出無病徵感染者。

【11:05】

薛永恒指，香港共於2022年日內瓦國際發明展取得204個獎項，其中新冠病毒污水監察測試在香港廣泛應用，至今已收集1萬個樣本，發現2.6萬宗個案。

【11:00】

林鄭今日介紹政府如何應用科技抗疫。她呼籲市民接受快速抗原測試，據其所知，快測個案數字比前一天高，但不是指數式上升，稱仍是政府處理範圍內。林鄭指，香港於2022年日內瓦國際發明展取得多個獎項，其中17個獎項與抗疫有關，4項取得金獎，包括新冠病毒污水監察測試。

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