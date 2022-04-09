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【李家超參選特首】李家超：承擔歷史使命　未來施政三大方向

社會 14:44 2022/04/09

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李家超交代參選行政長官事宜。

前政務司司長李家超，今日（9日）舉行網上記者會，宣布參選第六屆特首選舉。40多年來，跟著香港的發展進程，經常要如何做才可以做得更好，認為香港迎來25周年要把握好機遇，看到變革的機會，未來5年是由治及興的重要時刻，他承擔歷史使命，期盼看到充滿努力、人人幸褔、高度開放、社會安寧和廣泛團結的香港。他又指，參選決定出於對國家的忠誠，對香港的熱愛，並有以下三大方向。

1. 施政以結果為目標，解決問題。

2. 提升競爭力。

3. 奠定香港發展基石。

他形容自己出身基層，是實務的人。他指，特首要確保一國兩制下，香港長期繁榮穩定。如成功當選，其領導下的政府以誠懇的態度到社區聽取民意。他形容香港新的交響樂，他會擔當指揮。

根據其社交網站，李家超競選口號為「同為香港開新篇」。

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記者：陳葆琳

 

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